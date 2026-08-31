El Concejo aprobó “Apagá para Conectar”, una iniciativa para promover la desconexión digital

Rio Grande 31/08/2026.- El proyecto, impulsado por el concejal Walter Abregú, busca generar espacios de encuentro presencial y actividades que permitan reducir el uso de dispositivos tecnológicos, fortalecer los vínculos y promover el bienestar mental.

El Concejo Deliberante de Río Grande aprobó en la VI Sesión Ordinaria la creación del Programa Municipal “Apagá Para Conectar”, una iniciativa impulsada por el concejal Walter Abregú, del bloque del Partido Justicialista, que propone generar espacios de desconexión digital y encuentro presencial para promover un uso más consciente y saludable de la tecnología.

En este sentido, Abregú explicó que “es prioritario proteger la salud mental sosteniendo como una necesidad una desconexión digital, reconociendo que el descanso y el tiempo personal no deben verse invadidos por obligaciones digitales”. El programa busca ofrecer alternativas frente a la saturación de estímulos y la presión constante que muchos jóvenes sienten de permanecer conectadas y disponibles.

El proyecto también contempla la realización de actividades como pintar, dibujar, tejer o dialogar, destinadas a estimular capacidades cognitivas como la memoria, el lenguaje, la atención y la concentración. “La desconexión digital puede mejorar las relaciones interpersonales y la salud mental, ofreciendo un análisis que va más allá de una novedad y se adentra en la importancia de retomar una vida más equilibrada”, sostuvo el concejal.

Finalmente, la ordenanza establece que el Municipio podrá articular con organismos nacionales y provinciales, centros de jubilados, clubes, universidades y otras instituciones para implementar el programa. “Es relevante generar espacios que brinden la posibilidad de encuentros presenciales y alternar el diálogo con los otros como una política pública integral de bienestar digital con enfoque educativo, comunitario y cultural”, destacó Abregú.