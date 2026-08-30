EL CENTRO CULTURAL ALEM INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE SUS 25 AÑOS

Rio Grande 30/08/2026.- Continúa abierta la convocatoria del Municipio de Río Grande para que vecinos y vecinas compartan fotografías vinculadas al Centro Cultural “Leandro N. Alem”. Las imágenes serán parte de las actividades previstas para celebrar los 25 años de este emblemático espacio cultural de la ciudad, que se conmemorarán el próximo 21 de septiembre.

La iniciativa busca recuperar, a través de fotografías, distintos momentos vividos a lo largo de estos años en talleres, espectáculos, muestras y demás propuestas que formaron parte de la trayectoria del Centro Cultural Alem.

Pueden participar quienes hayan sido parte de este espacio en sus diferentes etapas, ya sea como alumnos y alumnas de talleres, artistas, docentes, familias o público de las actividades desarrolladas en el lugar.

Quienes deseen sumarse pueden enviar sus fotografías al correo electrónico aniversario25ccalem@gmail.com, indicando, en caso de contar con la información, el año aproximado en que fue tomada la imagen y una breve descripción del momento retratado.

De esta manera, el Municipio convoca a la comunidad riograndense a acompañar este nuevo aniversario y contribuir, a través de sus recuerdos, a reconstruir y poner en valor los 25 años de historia del Centro Cultural “Leandro N. Alem”.