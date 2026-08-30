EL CENTRO CULTURAL ALEM INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE SUS 25 AÑOS

La iniciativa busca recuperar, a través de fotografías, distintos momentos vividos a lo largo de estos años en talleres, espectáculos, muestras y demás propuestas que formaron parte de la trayectoria del Centro Cultural Alem.
Pueden participar quienes hayan sido parte de este espacio en sus diferentes etapas, ya sea como alumnos y alumnas de talleres, artistas, docentes, familias o público de las actividades desarrolladas en el lugar.
Quienes deseen sumarse pueden enviar sus fotografías al correo electrónico aniversario25ccalem@gmail.com, indicando, en caso de contar con la información, el año aproximado en que fue tomada la imagen y una breve descripción del momento retratado.
De esta manera, el Municipio convoca a la comunidad riograndense a acompañar este nuevo aniversario y contribuir, a través de sus recuerdos, a reconstruir y poner en valor los 25 años de historia del Centro Cultural “Leandro N. Alem”.