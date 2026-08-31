Créditos de ANSES: ¿dinamización o saqueo del sistema previsional?

Argentina 31/08/2026.- El Gobierno presenta los créditos financiados con fondos de ANSES como una herramienta para “dinamizar la economía”. Sin embargo, especialistas advierten que la medida atenta contra la sustentabilidad del sistema previsional, expone a los trabajadores a mayor endeudamiento y fortalece el poder de los bancos sobre los salarios.

La decisión de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar créditos hipotecarios y de consumo se inscribe en una estrategia oficial que busca mostrar dinamismo económico en medio de la recesión. Pero detrás del discurso optimista, se esconde un riesgo estructural: los ahorros de los jubilados, concebidos para garantizar el pago de futuras prestaciones, se desvían hacia operaciones financieras que poco tienen que ver con la seguridad social.

El panorama se agrava por la situación actual de los jubilados, cuyos haberes permanecen congelados o muy por debajo de la inflación. En este contexto, destinar sus fondos a créditos para terceros se percibe como un vaciamiento encubierto del sistema previsional.

Bancos con poder de débito automático: un nuevo riesgo para los trabajadores

La normativa reciente habilita a los bancos y entidades financieras a debitan directamente de cuentas sueldo, tarjetas de crédito y billeteras virtuales los montos adeudados por los clientes. Este cambio implica que, ante un atraso en el pago, las entidades pueden apropiarse de parte del salario sin necesidad de una orden judicial ni autorización expresa del trabajador.

Hasta ahora, la regla general era que el salario constituía un bien protegido, inembargable salvo decisión judicial. Con esta modificación, se abre la puerta a que los bancos tengan prioridad sobre los ingresos de los trabajadores, debilitando la capacidad de las familias de administrar sus propios recursos.

En el caso de las billeteras virtuales y tarjetas de crédito, el impacto es doble: por un lado, se amplía el alcance de los mecanismos de cobro automático; por otro, se refuerza la dependencia de los ciudadanos respecto de sistemas financieros que pueden absorber parte de sus ingresos sin mediación legal.

Este esquema consolida un modelo de hiperfinanciarización, donde los bancos se convierten en actores con poder directo sobre el salario y el consumo, mientras los trabajadores quedan expuestos a un endeudamiento creciente y con menos herramientas de defensa.