La escarapela de Malvinas: símbolo de resistencia y repudio / The Malvinas Ribbon: A Symbol of Resistance and Repudiation

Rio Grande 23/08/2026.- Llevar la escarapela de Malvinas todos los días, y no solo el 2 de abril, es un gesto que trasciende el patriotismo formal. Es un acto de oposición política y de memoria activa frente a un gobierno que ha mostrado admiración por figuras como Margaret Thatcher, responsable directa de la guerra de 1982, y que hoy habilita la explotación de nuestros recursos naturales en manos extranjeras, como la empresa israelí Navitas Petroleum en la cuenca Malvinas.