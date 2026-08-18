CASO LEOLABS: Exfuncionarios y especialistas técnicos expondrán ante la Comisión Investigadora

Ushuaia 18/08/2026.- Ushuaia, martes 18 de agosto de 2026.- En el marco de las actuaciones que lleva adelante el Poder Legislativo sobre el emplazamiento y funcionamiento del radar inglés en la provincia, la Comisión Especial Investigadora convocó a una nueva reunión para el jueves 20 de agosto a las 12 h.

Para esta nueva instancia de testimonios, fueron formalmente citados el expresidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE), ing. Juan Mancini Loiacono; el exsecretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza; y el exjefe de la Estación Astronómica de Río Grande (EARG), José Luis Hormaechea, quienes brindarán precisiones técnicas e institucionales vinculadas a la actuación de sus respectivas áreas en torno al caso.

Desde la Presidencia de la Comisión Especial reafirmaron el compromiso institucional de avanzar con la investigación parlamentaria a fin de determinar las responsabilidades administrativas e institucionales correspondientes sobre el «Caso LeoLabs».

La convocatoria se conoció a través del memorando interno N° 061/26, por disposición del presidente del espacio, legislador Pablo Villegas (MPF). El encuentro se llevará a cabo en el Salón de Comisiones de la Cámara Legislativa.