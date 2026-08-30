Argentina como laboratorio del tecnolibertarismo: el desembarco de Peter Thiel y la política de Milei

Argentina 30/’8/2026.- La llegada del magnate tecnológico Peter Thiel a Buenos Aires no es un hecho aislado. Representa la consolidación de una corriente ideológica que busca transformar a Argentina en un campo de pruebas del “tecnolibertarismo”, una doctrina que combina el poder del capital digital con la erosión de la democracia. El libro The Nerd Reich, de Gil Durán, describe cómo Thiel y otros multimillonarios de Silicon Valley —Curtis Yarvin, Balaji Srinivasan, Elon Musk— impulsan un modelo global donde los Estados son reemplazados por corporaciones soberanas. En ese esquema, Argentina aparece como un territorio ideal: con recursos naturales, crisis institucional y un gobierno dispuesto a privatizarlo todo.

La política de Javier Milei encaja perfectamente en ese paradigma. Su discurso de “libertad” y “motosierra” se traduce en la práctica en desregulación total, venta de activos públicos y subordinación del Estado al mercado. Thiel, que ya adquirió una residencia en Barrio Parque y financia proyectos tecnológicos en el país, encarna la versión más radical de esa visión: un capitalismo sin democracia, donde los algoritmos y los CEOs reemplazan a los ciudadanos y los gobiernos. La coincidencia ideológica es evidente: ambos sostienen que el Estado es un obstáculo y que la “libertad” consiste en la supremacía del capital sobre la política.

Durán advierte que The Nerd Reich no es una conspiración, sino un programa político explícito. Thiel y sus aliados promueven la creación de “ciudades privadas”, zonas autónomas donde las leyes nacionales no rigen. En Argentina, esa idea encuentra eco en los proyectos de zonas francas, privatización de tierras militares y flexibilización laboral, medidas que el gobierno libertario presenta como “modernización”. El riesgo es claro: convertir al país en un laboratorio de ensayo para el capitalismo digital, donde la soberanía se diluye entre contratos y servidores.

Palantir y la vigilancia invisible

Thiel no solo es un ideólogo: también es el fundador de Palantir Technologies, una empresa que provee sistemas de vigilancia y análisis de datos a gobiernos y fuerzas de seguridad en Estados Unidos y Europa. Su software, capaz de cruzar información personal, financiera y biométrica, ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos por su uso en control migratorio, espionaje civil y persecución política. La expansión de Palantir hacia América Latina coincide con el interés del gobierno argentino en centralizar bases de datos y digitalizar la administración pública, lo que abre la puerta a una forma de vigilancia estatal privatizada. En ese contexto, la presencia de Thiel en Buenos Aires no solo implica inversión tecnológica, sino también la posibilidad de que Argentina se convierta en un nodo de control digital regional, bajo el discurso de eficiencia y seguridad.

La presencia de Thiel en Buenos Aires y su interés por Tierra del Fuego y la Patagonia —regiones estratégicas por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur— abre una dimensión geopolítica inquietante. Mientras el gobierno celebra la llegada de inversiones, especialistas advierten que detrás del discurso de innovación se esconde una nueva forma de colonialismo tecnológico, donde los datos y la infraestructura digital reemplazan a los ejércitos y las banderas.

Argentina se enfrenta a una disyuntiva histórica: convertirse en un polo de desarrollo tecnológico o en un experimento de desregulación total. La alianza entre el gobierno libertario y los ideólogos del Nerd Reich sugiere que el país podría avanzar hacia un modelo donde la democracia se jubila y el poder se concentra en manos de unos pocos multimillonarios globales. Lo que hoy parece una oportunidad de inversión podría ser, en realidad, el inicio de una nueva dependencia digital, tan peligrosa como las viejas formas de colonialismo económico.

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