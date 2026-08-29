Argentina campeón mundial de hockey, Las Leonas lograron su tercera estrella.

Mirá el resumen de la consagración histórica de Las Leonas en el Mundial:

El plantel completo de las 20 Leonas campeonas en la Copa del Mundo 2026 estuvo compuesto por las siguientes jugadoras bajo la dirección técnica de Fernando Ferrara:

Plantel de Las Leonas Campeonas del Mundo

Arqueras: Cristina Cosentino , Mercedes Artola .

Defensoras: Agustina Gorzelany , Valentina Raposo , Sofía Cairo , Sofía Toccalino , Milagros Alastra , Emma Knobl .

Volantes: Agostina Alonso (Capitana) , Juana Castellaro , Victoria Miranda , Victoria Sauze , Eugenia Trinchinetti , Paula Ortiz .

Delanteras: María José Granatto , Victoria Granatto , Julieta Jankunas , Zoe Díaz , Brisa Bruggesser , Lara Casas .

Rservas en Buenos Aires: Ana Luz Dodorico , Sol Lombardo , Victoria Falasco , Lourdes Pisthon

Detalles y camino al título

2] El seleccionado argentino femenino completó una campaña invicta para alzar la copa en el torneo disputado conjuntamente en Bélgica y Países Bajos. Su recorrido estratégico incluyó los siguientes resultados: [ 1

Etapa Rival Resultado Primera Ronda (Zona B) Estados Unidos 1–1 Primera Ronda (Zona B) Alemania Ganó 3–2 Primera Ronda (Zona B) Escocia Ganó 2–0 Segunda Fase España Ganó 3–0 Segunda Fase Bélgica 0–0 Semifinal Australia Ganó 1–0 (Gol de Julieta Jankunas ) Final Países Bajos 1–1 (Ganó Argentina por penales)

Datos destacados de la final

La figura: Sofía Cairo fue clave en el andamiaje del equipo y distinguida individualmente durante las etapas decisivas del certamen. Mística en los penales: Tras un duro empate en tiempo regular ante el local y favorito, la efectividad albiceleste en la tanda de penales australianos aseguró la tercera estrella histórica de la categoría mayor femenina.

