Argentina campeón mundial de hockey, Las Leonas lograron su tercera estrella.

Detalles de la consagración
- Tercer título mundial: Las Leonas sumaron su tercera estrella en la historia, tras los campeonatos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.
- La final: El seleccionado argentino igualó 1-1 contra el combinado local y favorito neerlandés en el estadio de Amstelveen.
- Definición por penales: En la tanda decisiva, las jugadoras argentinas demostraron máxima precisión para quedarse con el triunfo y levantar el trofeo.
- Camino a la final: El equipo dirigido por Fernando Ferrara venía de superar a Australia por 1-0 en las semifinales con un gol de Julieta Jankunas.
Mirá el resumen de la consagración histórica de Las Leonas en el Mundial:
El plantel completo de las 20 Leonas campeonas en la Copa del Mundo 2026 estuvo compuesto por las siguientes jugadoras bajo la dirección técnica de Fernando Ferrara:
Plantel de Las Leonas Campeonas del Mundo
- Arqueras: Cristina Cosentino, Mercedes Artola.
- Defensoras: Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl.
- Volantes: Agostina Alonso (Capitana), Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz.
- Delanteras: María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser, Lara Casas.
- Rservas en Buenos Aires: Ana Luz Dodorico, Sol Lombardo, Victoria Falasco, Lourdes Pisthon
Detalles y camino al título
El seleccionado argentino femenino completó una campaña invicta para alzar la copa en el torneo disputado conjuntamente en Bélgica y Países Bajos. Su recorrido estratégico incluyó los siguientes resultados: [1, 2]
|Etapa
|Rival
|Resultado
|Primera Ronda (Zona B)
|Estados Unidos
|1–1
|Primera Ronda (Zona B)
|Alemania
|Ganó 3–2
|Primera Ronda (Zona B)
|Escocia
|Ganó 2–0
|Segunda Fase
|España
|Ganó 3–0
|Segunda Fase
|Bélgica
|0–0
|Semifinal
|Australia
|Ganó 1–0 (Gol de Julieta Jankunas)
|Final
|Países Bajos
|1–1 (Ganó Argentina por penales)
Datos destacados de la final
-
- La figura: Sofía Cairo fue clave en el andamiaje del equipo y distinguida individualmente durante las etapas decisivas del certamen.
- Mística en los penales: Tras un duro empate en tiempo regular ante el local y favorito, la efectividad albiceleste en la tanda de penales australianos aseguró la tercera estrella histórica de la categoría mayor femenina.
En la histórica tanda de penales australianos (shootouts) donde Las Leonas se impusieron 3 a 1 ante Países Bajos, las ejecutoras y la secuencia de la definición fueron las siguientes:
Las ejecutoras de Argentina 🇦🇷
Victoria Granatto: Convirtió su penal con total jerarquía para abrir la cuenta y darle la ventaja inicial a la Selección.
Brisa Bruggesser: Marcó con efectividad duplicando la distancia en el marcador a favor de las dirigidas por Fernando Ferrara.
Zoe Díaz: Su conversión terminó anulada por los árbitros tras la revisión de video debido a una infracción previa por pegarle al balón con la parte curva (el revés) del palo.
Sofía Cairo: Definió con absoluta frialdad y anotó el gol decisivo para sellar el 3-1 definitivo y desatar el festejo del campeonato mundial.