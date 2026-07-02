Durante el encuentro realizado este miércoles, los concejales analizaron el Boletín de Asuntos Entrados y acordaron los temas que serán abordados durante la sesión ordinaria.
El temario aprobado incluye proyectos de ordenanza, decretos, pedidos de informe al Ejecutivo municipal y diversos dictámenes elaborados en las comisiones temáticas.
Asimismo, los ediles resolvieron girar a comisión aquellas iniciativas que requieren un estudio más profundo, garantizando así un tratamiento adecuado y conforme a los procedimientos legislativos vigentes.
Con estos acuerdos, quedó formalmente establecido el temario que será tratado en la quinta Sesión Ordinaria, instancia en la que el Cuerpo legislativo continuará avanzando en el análisis y la aprobación de iniciativas de interés para la comunidad.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria llevada adelante este miércoles El Concejo Deliberante realizará este jueves la Quinta Sesión Ordinaria del año
Rio Grande 02/07/2026.- Este jueves 2 de julio, a partir de las 11 horas, se llevará adelante la V Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante en el Museo Virginia Choquintel, tras haberse concretado la correspondiente reunión de Labor Parlamentaria en la que los ediles definieron el orden del día.
Durante el encuentro realizado este miércoles, los concejales analizaron el Boletín de Asuntos Entrados y acordaron los temas que serán abordados durante la sesión ordinaria.