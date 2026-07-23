RÍO GRANDE CUENTA CON UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO PARA LAS FAMILIAS

El Municipio de Río Grande continúa avanzando con obras en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos en la plaza ubicada en el patio interno del edificio emplazado en la intersección de Pioneros Fueguinos y Aeroposta Argentina, en el barrio Chacra II, una intervención que permitió recuperar y poner en valor… Leer más »

El Municipio de Río Grande continúa avanzando con obras en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, finalizaron los trabajos en la plaza ubicada en el patio interno del edificio emplazado en la intersección de Pioneros Fueguinos y Aeroposta Argentina, en el barrio Chacra II, una intervención que permitió recuperar y poner en valor este espacio de uso comunitario.

La obra contempló la renovación integral del lugar mediante la incorporación de nuevos juegos infantiles, sectores recreativos, mobiliario urbano y mejoras en la infraestructura general, generando un espacio más seguro, accesible y funcional para las familias riograndenses.

Estos trabajos se enmarcan en la política de recuperación y modernización de los espacios públicos que impulsa el Municipio, con el objetivo de promover puntos de encuentro, recreación y convivencia en los distintos barrios de la ciudad.



A través de este tipo de obras, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y recuperando espacios públicos que contribuyen a consolidar barrios más integrados, seguros y accesibles. Con esta nueva plaza, las familias riograndenses suman un nuevo lugar para encontrarse y compartir al aire libre.