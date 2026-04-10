EL INTENDENTE MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL DEPORTISTA THIAGO MARTÍNEZ

Rio Grande 10/04/2026.- Martinez recibió el máximo galardón de Oro de la XII Edición de los Premios Ciudad de Río Grande, reconocimiento anual que distingue a los y las deportistas locales más destacados del 2025 en distintas disciplinas. Durante el encuentro, Martín Perez puso en valor su destacada trayectoria y su proyección a nivel nacional e internacional.

El intendente Martín Perez destacó el compromiso, la disciplina y la constancia del deportista, subrayando que su desempeño es motivo de orgullo para toda la comunidad riograndense. Asimismo, resaltó la importancia de seguir acompañando a quienes, a través del deporte, representan a la ciudad con esfuerzo y dedicación.

A lo largo del último año, Thiago Martínez se consagró en dos oportunidades como campeón provincial y formó parte de la selección nacional, donde alcanzó un destacado nivel internacional al obtener cuatro medallas de oro en competencias mundiales.

El trabajo del deportista es altamente valorado, reflejando no solo su compromiso con la superación personal, sino también el crecimiento del deporte local y el acompañamiento sostenido que se impulsa desde el Estado Municipal.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo políticas que consolidan a la ciudad como referente del deporte, acompañando el talento local y promoviendo valores como el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo.