“Están los votos”: tras aprobar el Presupuesto, el oficialismo confía en conseguir la media sanción de la reforma laboral en el Senado

Argentina 27/12/2025.- Así lo aseguró un legislador libertario por la Cámara Alta sobre la iniciativa, cuyo debate se postergó para febrero.

Sobre el cierre del año, el Gobierno de Javier Milei logró dos importantes triunfos legislativos: la aprobación del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal. Con las dos iniciativas clave convertidas en ley, ahora el oficialismo muestra expectativas positivas sobre el tratamiento de la reforma laboral, cuyo debate comenzará el próximo 10 de febrero.

El encargado de expresar el entusiasmo del Ejecutivo fue el senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, quien este sábado aseguró que “están los votos para todo lo que sea coherente”, incluyendo los nombramientos judiciales.

“Hoy están los votos para todo lo que sea coherente, para que salga todo aprobado la iniciativa del Ejecutivo. Entre eso, los nombramientos en la Justicia, que están faltando los jueces de la Corte. Te diría que hasta están los votos para la intervención de Formosa», sostuvo en diálogo por Radio Mitre.

Cabe recordar que el Ejecutivo obtuvo el dictamen del proyecto semanas atrás, pero decidió que la discusión en el recinto se postergue para febrero . Pese a esto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, introdujo algunos cambios en la letra chica del texto.

Paoltroni se refirió además a la aprobación del Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal y destacó que ambas normas tuvieron “un apoyo contundente”. “Va a ser lo que va a marcar la agenda de lo que va a ser el Congreso todo este año con un apoyo fuerte a todas las iniciativas del Gobierno nacional”, auguró.

Francisco Paoltroni

En ese sentido, observó que hay “un proceso claro de pérdida de liderazgo” de Cristina Kirchner , con legisladores de algunas provincias que comienzan a distanciarse en las votaciones parlamentarias.

Además, destacó el rol de Bullrich en la Cámara Alta : “Yo veo mucho orden desde que llegó Patricia al Senado. Estoy muy contento con la llegada de ella, marcando un liderazgo claro, experiencia, conocimiento y con llegada directa al presidente. Se ordenó mucho la comunicación y la estrategia, y se nota”.

Luego de que el Senado aprobara el viernes por la noche el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei se volcó a las redes para celebrar la obtención de ambas medidas.

El mandatario utilizó sus redes sociales para compartir un extenso mensaje donde destacó el impacto de las dos iniciativas: “No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”.

Puntualmente, sostuvo que el proyecto de Inocencia Fiscal “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años”. “Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien», sostuvo el mandatario.

En su posteo, Milei remarcó que la nueva legislación modifica “los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos ”.

Patricia Bullrich y Luis Juez, durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado.

“Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos”, explicó. A partir de ahora, ese umbral se eleva a 100 millones de pesos, mientras que el de evasión agravada pasa a 1000 millones de pesos.

También mencionó que se disminuye el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, que baja de 5 años a 3 años . En ese marco, sostuvo que quienes incumplan y sean notificados, podrá regularizar su situación pagando lo adeudado, con el objetivo de evitar un problema penal.

Por último, Milei invitó a los argentinos a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. “ Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que puedan disponer de sus ahorros de manera segura ”, sentenció.

Fuente: Cronista