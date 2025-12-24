EL MUNICIPIO ACOMPAÑA LAS FIESTAS CON PRODUCCIÓN LOCAL EN EL “PASEO CANTO DEL VIENTO”

Rio Grande 24/1272025.- El Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a recorrer el Paseo de Emprendedores y el Mercado del Atlántico, espacios pensados para acompañar las fiestas con productos locales, propuestas emprendedoras y opciones accesibles para la mesa navideña y la compra de regalos.

Ambos espacios funcionan en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650, y contarán con horarios especiales durante los días previos y posteriores a la Navidad.

En este marco, el Paseo de Emprendedores y el Mercado del Atlántico abrirán:

• Lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 10 a 16 horas

• Miércoles 24 de diciembre, cerrado

• Jueves 25 de diciembre, cerrado

• Viernes 26 de diciembre, de 10 a 20 horas

Asimismo, el Municipio recuerda que el Punto de Venta de “RGA Alimentos”, también ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), contará con el siguiente cronograma:

• Lunes 22 y martes 23 de diciembre: venta de pollos RGA y productos de productores locales, estará disponible en el “Mercado Navideño” de 12 a 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670

• Miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: cerrado

• Viernes 26 de diciembre: atención de 10 a 20 horas

Desde el Municipio se convoca a la comunidad a acercarse y aprovechar estas propuestas, que promueven el consumo local, fortalecen el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad, y ofrecen alternativas de calidad para celebrar las fiestas en familia.