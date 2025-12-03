EL DIPUTADO NACIONAL AGUSTÍN TITA ASUMIÓ SU BANCA CON UN FIRME COMPROMISO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE TIERRA DEL FUEGO

Congreso Nacional 03/12/2025.- Tras su juramento en el Congreso, el representante fueguino destacó que su gestión estará centrada en el diálogo permanente y en impulsar proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia.

Con la solemne promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, el diputado nacional Agustín Tita asumió formalmente su banca en la Cámara Baja, marcando el inicio de un período legislativo que, según afirmó, estará íntegramente dedicado a trabajar por el crecimiento y el futuro de Tierra del Fuego.

En sus primeras declaraciones como legislador nacional, Tita enfatizó que el mandato que recibe es claro y prioritario: ser la voz activa y efectiva de los fueguinos y fueguinas en el Congreso. “Esta banca no me pertenece, le pertenece a la gente de Tierra del Fuego. Mi tarea será traducir sus necesidades, sus urgencias y sus sueños en proyectos de ley y gestión concreta. Asumo con la responsabilidad de quien sabe que representa el futuro de su provincia”, declaró.

El diputado fueguino estableció que la metodología de su trabajo se sostendrá sobre un pilar irrenunciable: el diálogo permanente. “Vamos a construir desde el consenso y la escucha. Dialogaré con todos los sectores productivos, con los trabajadores, con las instituciones, con los intendentes y, por supuesto, de manera estrecha con el gobernador Gustavo Melella. Solo unidos podremos defender nuestros intereses y lograr los consensos necesarios a nivel nacional”, afirmó Tita.

“No vine a Buenos Aires para tener un cargo; vine para ser una herramienta útil. Cada discusión, cada votación y cada proyecto que presente tendrán un solo objetivo: que Tierra del Fuego crezca de manera justa y que cada familia fueguina viva mejor”, señaló el diputado.

Tita concluyó sus declaraciones con un mensaje de esperanza y unidad: “Tenemos por delante desafíos importantes, pero también una oportunidad histórica. Con trabajo serio, con diálogo franco y con el compromiso de todos, vamos a lograr una Tierra del Fuego más pujante, fuerte y con oportunidades para las próximas generaciones. Pueden contar con mi entrega absoluta”.