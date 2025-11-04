Sin explicaciones se suspendió el cronograma de reuniones para analizar el presupuesto 2026

Rio Grande 04/11/2025.- El presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura Provincial, Legislador Federico Sciurano, envio un escueto comunicado informando que se suspendía el análisis del presupuesto provincial hasta nuevo aviso, sin dar mayores explicaciones. Tambien se dijo que la reunión se había suspendido pro falta de cuórum, pero uno de los legisladores de la oposición señaló a este medio que eso es falso porque estaban todos. Se manejan dos alternativas, uno que la provincia vaya por un presupuesto reconducido o que, como ya pasó, haya que hacer muchas reformas a partir de la presentación de presupuesto nacional, que es un 57% menor que el de 2023.

Ushuaia, martes 4 de noviembre de 2025.- Desde la Dirección de Comisiones, a través de memorando interno N° 050/25, informaron que por indicación del presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto Nº 2, legislador Federico Sciurano (FORJA), se suspende el cronograma de reuniones previsto para analizar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, hasta nuevo aviso.

Tambien se dijo que, la reunión se había suspendido pro falta de cuórum, pero uno de los legisladores de la oposición señaló a este medio que eso es falso porque estaban todos presentes, el legislador dijo ademas que no iba a hablar del tema hasta ver que decía el oficialismo. En todo caso saldré a desmentirlo, adelantó.

Por ultimo cabe señalar que otro legislador, sostuvo que quizá el gobierno provincial esta buscando seguí con un presupuesto reconducido, al respecto se consulto a un legislador del oficialismo que nunca respondió el mensaje.