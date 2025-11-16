SEMANA SELK’NAM: ESPACIOS PARA REFLEXIONAR Y HONRAR NUESTRA IDENTIDAD

Rio Grande 16/11/2025.- Del 17 al 20 de noviembre, el Museo Municipal “Virginia Choquintel” será sede de una amplia agenda de actividades destinadas a reconocer la historia, la cosmovisión y el legado del pueblo Selk’nam, mediante encuentros abiertos a toda la comunidad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a vecinas y vecinos a participar de la Semana Selk’nam, una propuesta que busca poner en valor la memoria de los pueblos originarios, promover el diálogo y profundizar el conocimiento sobre la identidad fueguina. Habrá charlas, proyecciones, muestras y visitas guiadas que conforman una programación pensada para reflexionar en comunidad.



Las actividades se desarrollarán del 17 al 20 de noviembre en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” (Alberdi 555), un espacio referente del patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

La Semana Selk’nam comenzará este lunes 17, a las 11 horas, con el acto de inauguración. El martes 18, a las 19 horas, se realizará la charla “Reflexión sobre nuestra historia”, a cargo de Margarita Maldonado, quien compartirá su mirada sobre la memoria y la presencia del pueblo Selk’nam en la actualidad.

El miércoles 19, a las 15 horas, integrantes de la comunidad Rafaela Ishton: Florencia Maldonado y María Salamanca llevarán adelante la propuesta “Hablemos de genocidio”. En tanto, el jueves 20, a las 19.30 horas, se proyectará la película “Los Colonos”, del director Felipe Gálvez.

Cabe mencionar que, durante toda la semana, se ofrecerán las visitas guiadas “Pueblos originarios”, con recorridos a las 10, 11.30, 14 y 15.30 horas, para conocer la propuesta vigente en el Museo y profundizar en su historia.

El objetivo de esta agenda es que cada riograndense cuente con un espacio que ponga en valor nuestra historia, cultura e identidad.