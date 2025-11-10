Presentan denuncia de juicio político contra el juez Ernesto Löffler miembro del Superior Tribunal de Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 10/11/2025.- El abogado Antonio César Petkos presentó formalmente una denuncia de juicio político contra el Dr. Ernesto Adrián Löffler, actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, por presunta mala conducta, morosidad, negligencia reiterada y arbitrariedad manifiesta, según lo establecido por la Ley Provincial N° 525 y el artículo 162 de la Constitución Provincial.

La presentación, dirigida al Consejo de la Magistratura, sostiene que el magistrado habría incurrido en distintas conductas que comprometen su imparcialidad y afectan el normal funcionamiento del Poder Judicial.

Entre las acusaciones más relevantes, Petkos señala prejuzgamiento, al sostener que Löffler emitió opiniones públicas contrarias a la reforma constitucional antes de intervenir en causas relacionadas con ese proceso. Asimismo, plantea un posible conflicto de intereses familiar, ya que su hermano, el legislador Damián Löffler, participó activamente en el debate legislativo y votó en contra de la mencionada reforma.

La denuncia también le atribuye retardo malicioso en la resolución de causas consideradas de alta relevancia institucional, como los expedientes “Lechman” y “Rossi”. Además, se lo acusa de mantener una actitud hostil hacia el Poder Ejecutivo provincial y su órgano asesor, lo que —según el denunciante— habría derivado en resoluciones judiciales con sesgo político.

Otro de los puntos señalados es la falta de excusación en casos donde, de acuerdo con el escrito, el magistrado debió haberse apartado por razones de imparcialidad, debido a sus opiniones previas y vínculos familiares. El documento agrega que el propio Superior Tribunal de Justicia habría decidido apartarlo de algunas causas por “pérdida de imparcialidad”.

Petkos adjunta a la denuncia pruebas documentales, declaraciones públicas, resoluciones judiciales y reportes periodísticos que, según argumenta, respaldan las acusaciones. En su presentación, solicita que el Consejo de la Magistratura disponga el enjuiciamiento y remoción del Dr. Löffler, al considerar que su comportamiento “afecta gravemente los principios republicanos, la división de poderes y la confianza pública en la independencia del Poder Judicial”.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial del magistrado denunciado ni del Superior Tribunal de Justicia respecto del planteo.