Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por temas salariales.

Tierra del Fuego 14/11/2025.- La reciente presentación del proyecto de Salario Básico Universal elaborado por ATE —una propuesta que busca unificar el piso salarial del Estado, eliminar diferencias entre escalafones y alinear los haberes con el costo de vida real— volvió a instalar el debate sobre la situación salarial dentro de la administración pública fueguina. En ese contexto, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, recibieron al secretario general del gremio, Carlos Córdoba, para analizar los puntos centrales del proyecto, acompañado por parte de la comisión directiva.

Durante el encuentro, Von Der Thusen subrayó que “la problemática salarial afecta tanto a la administración provincial como a los municipios y que la pérdida de poder adquisitivo se profundizó con los años.

Lo que están planteando los trabajadores refleja una realidad extendida. Los salarios, tanto provinciales como municipales, quedaron muy por debajo de lo necesario y la función pública perdió valor. Es imprescindible reorganizar los recursos del Estado para mejorar los ingresos y las condiciones laborales de quienes sostienen el funcionamiento diario de la administración pública”, expresó.

Lechman, por su parte, sostuvo que la discusión salarial no se puede seguir postergándose y advirtió sobre la falta de una estructura clara que garantice igualdad dentro del Estado.