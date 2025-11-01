Las 5 sectas más peligrosas de Argentina: quiénes eran sus líderes y los crímenes que cometieron

Argentina 01/11/2025.- Un informe repasa los casos más impactantes: Templo Filadelfia, la secta Yogui, Zion, EYBA y los Sanadores Egipcios. Abusos, estafas y servidumbre.

La reciente detención en Bariloche del líder ruso Konstantin Rudnev, fundador de la secta Ashram Shambalá, ha puesto nuevamente sobre la mesa el historial de organizaciones peligrosas que operan en Argentina.

Un informe de Clarín recopiló los casos más impactantes de los últimos años, donde organizaciones que simulaban ser centros de espiritualidad o bienestar personal fueron desmanteladas por la Justicia, revelando tramas de abuso sexual, explotación laboral, estafas y reducción a la servidumbre.

Estos son 5 de los casos más peligrosos que resonaron en el país, según el informe:

1. Templo Filadelfia (San Justo)

Líder: Eva Petrona Pereyra, conocida como «la Abuela».

Método: Fundada en 1972, captaba fieles con promesas de salvación. Las víctimas eran obligadas a entregar sus bienes y trabajar sin remuneración en tres panificadoras de la secta, bajo amenaza de castigos físicos.

Crímenes: La cúpula enfrenta un juicio oral desde octubre de 2024 por asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata laboral y abuso sexual agravado (en el caso de la líder).

2. La secta Yogui de Mar del Plata

Líder: Eduardo Nicosia (fallecido en prisión en 2022).

Método: Operaba detrás de la fachada del Hotel City de Mar del Plata y un instituto de yoga. Nicosia, que se autoproclamaba «ser superior», tenía un harén.

Crímenes: La Justicia descubrió trata de personas, reducción a la servidumbre, violaciones, torturas (descargas eléctricas en genitales) y abuso sexual a sus propias hijas, a quienes embarazó.

3. Ministerio Apostólico Zion (Mar del Plata)

Líderes: Los pastores Nelson Hurtado y su pareja Patricia Padilla.

Método: Captaban personas vulnerables (con problemas económicos, adicciones o familiares) a través de «mensajes de fe» en la Radio Zion 101.7. A cambio de «bienestar», exigían dinero, bienes y horas de trabajo.

Crímenes: Trata de personas y reducción a la servidumbre. En 2019, Nelson Hurtado fue condenado a 24 años de prisión.

4. Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA)

Líder: Juan Percowicz, un contador que se autoproclamaba «ángel».

Método: Operaba en Villa Crespo. Adoctrinaba a los adeptos y les exigía «pruebas de lealtad», que incluían favores sexuales y aportes económicos.

Crímenes: La investigación (que incluyó al FBI) reveló una red de prostitución VIP, trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de dinero y reducción a la servidumbre. Aunque Percowicz recibió prisión domiciliaria en 2023, sigue procesado.

5. Secta de los Sanadores Egipcios (Córdoba)