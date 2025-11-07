Evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires y en grandes cadenas de supermercados: datos a octubre 2025

- En octubre, el promedio ponderado del segmento de las 6 especies de hortalizas más vendidas en el MCBA mostró una contracción en sus precios ponderados de 12,4% respecto del mes de septiembre. La tendencia evolutiva del índice provocaría una caída de 12,6% en el segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres del IPC respecto a dicho mes. De esta manera, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC, mostraría una tendencia a la baja 0,3% en el índice del mes de octubre.
- El segmento de las 4 frutas más comercializadas en el MCBA muestra un alza en sus precios ponderados de 25,2% respecto a septiembre 2025, lo que permite proyectar un aumento en el precio del segmento frutas del IPC de 25,9%. Éste impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una tendencia al alza de 0,3% en el rubro Frutas del IPC de octubre.
¿Qué pasó con los precios en el MCBA en octubre de 2025?
- Segmento VTL: en octubre la variación intermensual mostró una caída de 12,4%. La única especie que mostró una contracción en sus precios fue el tomate (36,1%). Las demás especies mostraron una tendencia alcista: el zapallo (+29,6%), la cebolla (+29,5%), la lechuga (+19,7%), la batata (+15,0%) y la papa (+4,2%). La variación interanual del segmento mostró una contracción de 30,2%. El tomate exhibió la mayor variación acumulada 185,1% y la mayor variación interanual se vio en la batata: 36,3%.
- En octubre, el mercado mostró una dinámica diferenciada entre productos. En el caso del tomate, la transición entre zonas productoras generó una fuerte volatilidad, con una importante baja inicial y posterior recuperación de precios, consolidando así una contracción en sus precios respecto del mes anterior. En cambio, la cebolla presentó leves incrementos asociados a la oferta de menor calidad proveniente de Santiago del Estero, mientras los ingresos desde Brasil contribuyeron a moderar las subas. En conjunto, ambos casos reflejan la incidencia estacional y regional en la formación de precios hortícolas.
- Frutas: en octubre, la única especie que contrajo sus precios fue la manzana, 10,6%. El resto de las especies mostraron incrementos en sus precios: el limón 106,0%, la banana 20,7% y la naranja 14,3%. La variación interanual del segmento fue 28,9%. El limón mostró la mayor variación interanual: 63,2%.
- El aumento del limón responde a la estacionalidad propia de la especie, con ingresos de Salta y Tucumán, sumados a menores aportes provenientes de Entre Ríos y Corrientes. Completando el suministro lotes de Chile y Brasil.
Este escenario posiblemente continúe hasta fin de año,
¿Qué pasó con los precios en los supermercados en octubre de 2025?
- Los supermercados mostraron un leve incremento en el promedio de precios corrientes de las 6 especies de hortalizas de 0,3% respecto del mes de septiembre. Mientras que el tomate, la cebolla y la batata, contrajeron sus precios 18,0%, 11,1%, y 3,8% respectivamente, la papa y la lechuga mostraron un aumento en sus precios de 35,3%, y 23,6% respectivamente. El zapallo no reflejo ninguna variación de precios entre septiembre y octubre
- La brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados, en octubre, se ubicó en 120,3%, registrando un incremento de 28,6 p.p. en relación con el mes anterior.
- Al igual que en septiembre, la lechuga fue la hortaliza con mayor dispersión de precios entre supermercados con un 61,5%, con COTO como el más caro.
Fuente: CEPA