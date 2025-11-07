Evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires y en grandes cadenas de supermercados: datos a octubre 2025

Consumo 07/11/2025.- El presente informe considera la evolución de precios en el Mercado Central y proyecta el impacto en el IPC del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata), que, en conjunto, representan el 75,3% del volumen de comercialización del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y de las principales frutas (banana, limón, manzana y naranja), las cuales representan el 55,0% del volumen comercializado.

En octubre, el promedio ponderado del segmento de las 6 especies de hortalizas más vendidas en el MCBA mostró una contracción en sus precios ponderados de 12,4% respecto del mes de septiembre. La tendencia evolutiva del índice provocaría una caída de 12,6% en el segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres del IPC respecto a dicho mes. De esta manera, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC, mostraría una tendencia a la baja 0,3% en el índice del mes de octubre.

El segmento de las 4 frutas más comercializadas en el MCBA muestra un alza en sus precios ponderados de 25,2% respecto a septiembre 2025, lo que permite proyectar un aumento en el precio del segmento frutas del IPC de 25,9%. Éste impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una tendencia al alza de 0,3% en el rubro Frutas del IPC de octubre.

¿Qué pasó con los precios en el MCBA en octubre de 2025?

Segmento VTL: en octubre la variación intermensual mostró una caída de 12,4%. La única especie que mostró una contracción en sus precios fue el tomate (36,1%). Las demás especies mostraron una tendencia alcista: el zapallo (+29,6%), la cebolla (+29,5%), la lechuga (+19,7%), la batata (+15,0%) y la papa (+4,2%) . La variación interanual del segmento mostró una contracción de 30,2%. El tomate exhibió la mayor variación acumulada 185,1% y la mayor variación interanual se vio en la batata: 36,3%.

En octubre, el mercado mostró una dinámica diferenciada entre productos. En el caso del tomate, la transición entre zonas productoras generó una fuerte volatilidad, con una importante baja inicial y posterior recuperación de precios, consolidando así una contracción en sus precios respecto del mes anterior. En cambio, la cebolla presentó leves incrementos asociados a la oferta de menor calidad proveniente de Santiago del Estero, mientras los ingresos desde Brasil contribuyeron a moderar las subas. En conjunto, ambos casos reflejan la incidencia estacional y regional en la formación de precios hortícolas.

Frutas : en octubre, la única especie que contrajo sus precios fue la manzana, 10,6%. El resto de las especies mostraron incrementos en sus precios: el limón 106,0%, la banana 20,7% y la naranja 14,3%. La variación interanual del segmento fue 28,9%. El limón mostró la mayor variación interanual: 63,2%.

El aumento del limón responde a la estacionalidad propia de la especie, con ingresos de Salta y Tucumán, sumados a menores aportes provenientes de Entre Ríos y Corrientes. Completando el suministro lotes de Chile y Brasil.

Este escenario posiblemente continúe hasta fin de año,

¿Qué pasó con los precios en los supermercados en octubre de 2025?

Los supermercados mostraron un leve incremento en el promedio de precios corrientes de las 6 especies de hortalizas de 0,3% respecto del mes de septiembre. Mientras que el tomate, la cebolla y la batata, contrajeron sus precios 18,0%, 11,1%, y 3,8% respectivamente, la papa y la lechuga mostraron un aumento en sus precios de 35,3%, y 23,6% respectivamente. El zapallo no reflejo ninguna variación de precios entre septiembre y octubre

La brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados, en octubre, se ubicó en 120,3%, registrando un incremento de 28,6 p.p. en relación con el mes anterior.

Al igual que en septiembre, la lechuga fue la hortaliza con mayor dispersión de precios entre supermercados con un 61,5%, con COTO como el más caro.

Fuente: CEPA