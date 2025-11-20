20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Argentina 20/11/2025.- El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre de cada año y recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845, en un recodo del río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires. Es bueno recordar esta fecha en un momento donde no solo se la está perdiendo ante la entrega de desembozada de tierras, mar y hasta glaciares, sin dejar de lado los bienes del estado, como ferrocarriles, industria, centrales nucleares y recursos naturales al igual que se hizo en la década del 90.

La fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.