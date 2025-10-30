Uno de cada 4 fueguinos está endeudado con tarjeta de crédito con un promedio de deuda de $ 1.095.053

En Tierra del Fuego, más de 1 de cada 4 habitantes está endeudado con tarjeta de crédito, con un promedio de deuda de $1.095.053 por persona. No hay datos específicos sobre deudas con tarjeta de débito, ya que estas no generan financiamiento directo.
Aquí te explico los detalles más relevantes:
Endeudamiento con tarjeta de crédito
- Tierra del Fuego ocupa el segundo lugar nacional en deuda promedio por habitante con tarjeta de crédito, solo detrás de la Ciudad de Buenos Aires.
- En julio de 2025, el promedio de deuda por fueguino era de $1.095.053, según datos del Banco Central.
- A nivel nacional, 11,5 millones de personas están endeudadas con tarjetas de crédito, lo que representa casi el 25% de la población.
- Aunque no se especifica cuántos de esos deudores están en Tierra del Fuego, si se extrapola el promedio nacional, se estima que entre 40.000 y 50.000 fueguinos podrían estar endeudados, considerando la población total de la provincia.
¿Y las tarjetas de débito?
- Las tarjetas de débito no generan deuda directa, ya que se vinculan a cuentas con saldo disponible.
- Sin embargo, algunos usuarios pueden incurrir en descubiertos bancarios o préstamos asociados a sus cuentas, pero estos no se registran como deuda de tarjeta de débito.
- Por eso, no hay estadísticas oficiales sobre endeudamiento con tarjeta de débito como sí ocurre con las de crédito.
¿Por qué crece la deuda?
- El aumento del endeudamiento se relaciona con:
- Inflación y pérdida de poder adquisitivo
- Uso de tarjetas para financiar consumo básico
- Altas tasas de interés en los saldos financiados
Las deudas con tarjeta de crédito aumentaron un 55% en Argentina: el impacto en Córdoba
Cómo se distribuye esa deuda por tipo de consumo o qué opciones hay para refinanciarla?
COMO SE REFINANCIA
Refinanciar la deuda con tarjeta de crédito en Tierra del Fuego —o en cualquier parte de Argentina— puede ayudarte a reducir la carga de intereses y evitar caer en mora. Aquí te explico las principales opciones disponibles:
Planes de refinanciación del banco
- La mayoría de los bancos ofrecen planes de pago en cuotas fijas para saldos impagos de tarjeta de crédito.
- Estos planes suelen tener tasas más bajas que el interés rotativo, y permiten pagar en 12, 24 o hasta 36 cuotas.
- Podés solicitarlos desde el home banking, la app o en sucursal.
Pago mínimo + refinanciación automática
- Si pagás solo el mínimo mensual, el banco automáticamente te financia el resto del saldo, pero con altas tasas de interés.
- Es útil como solución temporal, pero no recomendable a largo plazo.
Consolidación de deudas
- Algunos bancos permiten unificar todas tus deudas (tarjeta, préstamos, etc.) en un solo crédito personal.
- Esto puede bajar la cuota mensual y extender el plazo, aunque a veces implica más intereses totales.
Préstamos personales para cancelar tarjeta
- Si conseguís un préstamo con mejor tasa que la de la tarjeta, podés usarlo para cancelar el saldo y pagar el préstamo en cuotas más manejables.
Programas de alivio financiero
- En algunos casos, el gobierno o entidades provinciales lanzan programas de asistencia para deudores, especialmente en zonas como Tierra del Fuego donde el endeudamiento es alto.
- Conviene estar atento a anuncios de la AREF o del Banco de Tierra del Fuego.
Recomendaciones clave
- Evitá el pago mínimo como única estrategia.
- Compará tasas de interés entre opciones antes de refinanciar.
- No tomes nuevos créditos hasta estabilizar tu deuda actual.
- Pedí asesoramiento financiero gratuito en tu banco o en organismos como Defensa del Consumidor.
