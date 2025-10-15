El patrullero oceánico ARA «Contraalmirante Cordero» y la lancha rápida ARA «Indómita» zarparon desde la Base Naval Ushuaia para trasladar a las nuevas dotaciones, reabastecer los puestos y replegar al personal saliente. Contaron con el apoyo de un helicóptero Sea King y de personal y embarcaciones menores del Batallón de Infantería de Marina N.°4, que colaboraron en el traslado de materiales. Estas tareas no solo aseguran el control en sectores estratégicos del territorio fueguino, sino que fortalecen el adiestramiento y la capacidad operativa de nuestro personal.
La armada argentina llevó a cabo el cambio de dotaciones en Península Mitre y Puerto Parry.
Tierra del Fuego 15/10/2025.- En el extremo sur del país, unidades de superficie de la armada realizaron el relevo de los Puestos de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo ubicados en “Buen Suceso”, en la Península Mitre de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y “Comandante Luis Piedrabuena”, situado en Puerto Parry, en Isla de los Estados.