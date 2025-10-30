AGUSTIN TITA: “LA POLÍTICA SE CONSTRUYE EN EQUIPO, CERCA DE LA GENTE Y CON RESPONSABILIDAD”

Tierra del Fuego 30/10/2025.- Así lo manifestó el diputado nacional electo Agustín Tita analizó el contexto político y económico actual, el resultado de las elecciones, y los desafíos que asumirá al representar a Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación.

Tita reafirmó su compromiso de llevar al ámbito legislativo una mirada basada en el trabajo colectivo, la presencia del Estado y la defensa del federalismo “Es una gran responsabilidad representar al pueblo de Tierra del Fuego en un momento complejo del país” y aseguró que su labor en el Congreso estará guiada por los valores que caracterizan al proyecto político que lidera el gobernador Gustavo Melella.

En relación a su futura tarea legislativa, el diputado electo subrayó que va a “estar orientada a construir acuerdos que permitan sostener las políticas públicas que mejoran la vida de la gente”, y remarcó la importancia de construir consensos entre los representantes fueguinos “Somos cinco diputados por la provincia, y el gran desafío será acordar para que no nos lleven por delante. Ninguno puede cambiar las cosas en soledad; la política se construye con acuerdos y escuchando a la gente”.

Tita también reflexionó sobre el escenario económico y social del país, señalando que “la pérdida de empleo, la caída del consumo y la reducción de los recursos coparticipables generan enormes desafíos para las provincias”. En esa línea, consideró que los resultados electorales “ameritan una lectura profunda sobre cómo la sociedad interpreta las políticas nacionales y el impacto que éstas tienen en la vida cotidiana”.

Finalmente, el diputado electo remarcó la necesidad de defender el desarrollo productivo y la soberanía de Tierra del Fuego “Producir en la isla tiene un desafío enorme. No se puede mirar la realidad fueguina desde un Excel en Buenos Aires. Somos una provincia con condiciones únicas, que requiere políticas diferenciadas para sostener el empleo, la producción y la soberanía en el extremo sur” afirmó.