US$ 278.073 millones es la deuda externa bruta de argentina y en 2025 aumentó 278.073 millones de dólares en el primer trimestre.

En 2025, la deuda pública bruta de Argentina se situó en US$ 467.788 millones en enero, según el último informe de la Secretaría de Finanzas, según Infobae. Este monto representa un aumento de USD 1.102 millones respecto al saldo de diciembre de 2024. La deuda externa bruta, por su parte, ascendió a US$ 278.073 millones en el primer trimestre de 2025, según SWI swissinfo.ch y Xinhua Español.
- Deuda pública bruta: US$ 467.788 millones (enero).
- Deuda externa bruta: US$ 278.073 millones (primer trimestre).
- Deuda en pesos: Aumentó un 2,6% en mayo, alcanzando $243.464.227 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- Deuda en moneda extranjera: Disminuyó un 4,9% en mayo, totalizando USD 254.842 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- La deuda pública bruta en situación de pago normal aumentó $70.494 millones de dólares en los últimos 12 meses.
- El 81,5% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, según Argentina.gob.ar.
- Los vencimientos de deuda en 2025 ascienden a USD 24.000 millones, según Infobae.
- Se estima que en marzo de 2025 vencen operaciones de deuda pública nacional en pesos por $13,57 billones en concepto de capital y $30.231 millones de intereses, según Infobae.
Deuda externa por exportaciones de bienes: La deuda con acreedores relacionados registró una posición de USD 3.413 millones, con un aumento trimestral de USD 1.130 millones. La deuda con el resto de los acreedores totalizó USD 3.531 millones, con un incremento de USD 113 millones respecto del trimestre anterior.
Como si todo esto no fuera suficiente, el gobierno va por mas endeudamiento y busca un swap en Estados Unidos.
https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-avanza-las-conversaciones-obtener-apoyo-financiero-del-tesoro-eeuu-n6180536