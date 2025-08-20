US$ 278.073 millones es la deuda externa bruta de argentina y en 2025 aumentó 278.073 millones de dólares en el primer trimestre.

La deuda pública bruta en situación de pago normal aumentó $70.494 millones de dólares en los últimos 12 meses.

El 81,5% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, según Argentina.gob.ar

Los vencimientos de deuda en 2025 ascienden a USD 24.000 millones, según Infobae

Se estima que en marzo de 2025 vencen operaciones de deuda pública nacional en pesos por $13,57 billones en concepto de capital y $30.231 millones de intereses, según Infobae

Deuda externa por exportaciones de bienes: La deuda con acreedores relacionados registró una posición de USD 3.413 millones, con un aumento trimestral de USD 1.130 millones. La deuda con el resto de los acreedores totalizó USD 3.531 millones, con un incremento de USD 113 millones respecto del trimestre anterior.

Como si todo esto no fuera suficiente, el gobierno va por mas endeudamiento y busca un swap en Estados Unidos.

https://www.ambito.com/economia/el-gobierno-avanza-las-conversaciones-obtener-apoyo-financiero-del-tesoro-eeuu-n6180536