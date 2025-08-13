TERRA IGNIS S.A FIRMÓ UN CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA CON TOTAL ENERGIES S.A. PARA UNA MEJOR EXPLOTACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

Tierra del Fuego 13/08/2025.- Catherine Remy, Directora General de Total Austral y el presidente de Terra Ignis S.A. Maximiliano D´Alessio, rubricaron un convenio de colaboración que contempla asesoramiento técnico para una mejor explotación de los recursos hidrocarburíferos de Tierra del Fuego AIAS.

El convenio contempla el aporte de profesionales de Total Austral que brindarán asistencia en temas de ingeniería en las intervenciones de pozo y en geología para una explotación conveniente de los recursos hidrocarburíferos.

Catherine Remy expresó al respecto que “para nosotros es un placer colaborar con Terra Ignis aportando el conocimiento de los profesionales de Total Energies, que, de manera ininterrumpida trabaja en la provincia desde hace más de 46 años”.

Por su parte, Maximiliano D´Alessio, explicó que “el convenio complementa al acuerdo firmado entre la Provincia y Total Austral. El mismo permitirá a Terra Ignis fortalecer sus equipos técnicos de cara a los proyectos que está gestionando”.

El convenio se adiciona al acuerdo oportunamente firmado por el Gobernador Gustavo Melella y luego aprobado por la Legislatura fueguina que prorrogó la extensión de la concesión a empresas petroleras, y de una serie de compromisos para las gestiones relacionadas con los recursos hidrocarburíferos de la provincia.