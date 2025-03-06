A LA LEGISLATURA NO LE GANA LA INFLACIÓN, SE AUMENTARON LOS SALARIOS UN 110% EN 11 MESES DE 2024

Pareciera ser que en este punto no hay disputas, ya que nadie se cuestiona el enrome gasto publico de la legislatura provincial, quienes autorizan el gasto y quienes hacen usufructo de estos fondos públicos que se originan en el pago de los impuestos de todos los fueguinos.
La indignación que genera saber que se dice una cosa y se hace otra nos lleva a una frase que ya hemos reiterado, «no creas en las palabras, solo en los hechos».
PODER LEGISLATIVO BREVE RESUMEN DE LA EVOLUCION DEL HABER DEL PODER LEGISLATIVO PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2024.
DURANTE EL MES ENERO 2024, PROCEDIO A LIQUIDAR EN CONCEPTO DE HABERES DEL PERSONAL DE LA CAMARA Y DIETAS DE LOS SRES.
LEGISLADORES, TOTALIZANDO LA SUMA DE $ 646.820.309,60
RESPECTO AL MISMO MES DE ENERO 2024, LA LEGISLATURA AUTORIZA A SU VEZ LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE TRASLADOS Y ESTADÍA A FAVOR DE LAS AUTORIDADES DE LA CÁMARA Y PERSONAL QUE RESPONDE A LOS BLOQUES CON RESIDENCIA FUERA DE LA CAPITAL FUEGUINA POR LA SUMA DE $ 26.334.812,07
DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 PROCEDIO EN CONCEPTO DE HABERES DEL PERSONAL DE LA CAMARA Y DIETAS DE LOS SRES. LEGISLADORES, A LIQUIDAR LA SUMA TOTAL DE $ 1.359.249.579,80.
RESPECTO AL MISMO MES DE NOVIEMBRE 2024, LA LEGISLATURA
AUTORIZO LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE TRASLADOS Y ESTADÍA A
FAVOR DE LAS AUTORIDADES DE LA CÁMARA Y PERSONAL QUE
RESPONDE A LOS BLOQUES CON RESIDENCIA FUERA DE LA CAPITAL
FUEGUINA POR LA SUMA DE $ 71.779.472,35
SOLO SE PUDO TENER ACCESO HASTA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE NOVIEMBRE 2024. ES DECIR QUE NOS ESTA FALTANDO EL ÚLTIMO
INCREMENTO OTORGADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA SOBRE DICIEMBRE 2024 Y QUE REPERCUTE COMO YA SABEMOS EN ESTOS MUCHACHOS QUE INTEGRAN LA LEGISLATURA Y QUE ELLOS MISMOS SE SANCIONARON LA LEY 1.333 QUE HACE QUE NUNCA PIERDAN FRENTE A LA INFLACIÓN.
ANALISIS PORCENTUAL DE COMO EVOLUCIONO EN SOLO 11 MESES (ENERO A NOVIEMBRE 2024), LOS HABERES DEL PERSONAL DE LA CAMARA Y DIETAS DE LOS SRES. LEGISLADORES TOMANDO LOS TOTALES EXPUESTOS SE LLEGA A QUE TUVIERON UN INCREMENTO DEL 110% EN SOLO 11 MESES DEL 2024.