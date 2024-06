«Sin recuperación del salario y credito a la producción, no hay reactivación economica»

Este medio a consultado y seguramente seguirá consultando a este referente de la UCR y empresario local, en vista de que sus participaciones, siempre se ajustan a una realidad cada vez más compleja, tanto en lo económico, como en los social. Así lo muestran todos los indicadores económicos, y de hecho luego de esta nota, el propio gobernador de la provincia, coincidió en casi todos los conceptos vertidos.

«Esto está afectando a todo el mundo, comenzó diciendo Gliubich, como dijimos hace poco más de un mes, que este escenario iba a continuar deteriorándose, a menos que, esta inyección de créditos, por ejemplo, estuviese vinculada a bienes de capital y básicamente a comenzar a recomponer el salario, pero, vemos que es un proceso en el cual se va perdiendo ahorro, de manera paulatina, todo el mundo está sacando sus ahorros en un proceso de desmonetización, plazos fijos, o los dólares están siendo usados para poder paliar la situación».

«Es lo que está sucediendo, también, con el sector comercial, con la pérdida de stock, esto se va deteriorando cada vez más, sin ánimo de ser alarmista, pero es una realidad, si no se genera mayor velocidad en el circulante y se aumentan los índices en materia de producción y de comercio interno, se hace muy difícil, para todo lo que son las pymes, cubrir, con un nivel de economía real, todo lo que es la paritaria y el aumento salarial».

«Por supuesto que hay que recomponer el salario, por la relación que hay entre el asalariado, las pymes y la circularidad que tiene en la economía».

Las señales a futuro no son buenas

Consultado sobre lo que viene en los próximos meses teniendo en cuenta los aumentos de combustibles, tarifas, alquileres, telefonía y transportes entre otros, Gliubich, señaló que en un marco de economía bimonetaria, con el peso y con el dólar, diaria que es la única experiencia a nivel mundial, que se ve reflejado por una pérdida histórica de confianza en el peso argentino, la gente siempre atesoro en dólares. Esto trae distorsiones porqué, porque tenemos un mercado interno que se maneja en pesos y un sistema comercial que se apalanca en moneda extranjera».

«El 63% de la economía mundial se maneja en dólares y la particularidad es que el resto del mundo también ahorra en dolares y si no fuera asi, tendriamos una inflación escalofriante y en base a la valuación del dólar en el mundo, tenemos una puja devaluatoria que, está presionando».

Los créditos que se están otorgando, creo, dijo Gliubich, que por un lado se van a sock y a divisa extranjera, esto no genera empleo. Claramente hasta que no haya una modernización laboral, créditos vinculados al sector productivo y un estímulo al consumo en el cual este gobierno no cree, estoy hablando de recomponer el salario para que las familias puedan volver a consumir. Hoy el 80 % de lo que gasta una familia es en 3 cuotas, el problema se va a agravar, esto es lo que está sucediendo».

Compras con tarjeta de crédito, el juego de la Horca.

Para Gliubich, la compra de alimentos con tarjeta de crédito en 3 cuotas es el juego de la horca, porque le están diciendo que dentro de tres meses no coma porque, a menos que el salario pueda equiparar el nivel inflacionario, más temprano que tarde se va a quedar sin poder adquisitivo. Por eso, agregó, que «esto se va a grabando, no hay manera de obtener viabilidad en términos sociales, si no se recompone el salario y no se restituyen los niveles de actividad económica, entiendo que quiza habia mucha gente en el estado, pero toda esa h¿gente que se esta dejando sin trabajo, si no hay reactivación del sector privado no habrá reactivación económica ni manera de recomponer el empleo».

Fuente: resumen Económico, Radio Provincia.