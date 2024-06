Sigue cayendo el consumo en Rio Grande, los almaceneros no ven ninguna mejora

Por Armando Cabral

Rio Grande 11/06/2024.- Luis Schreiber, integrante del centro de almaceneros, sostuvo que la situación económica no a mejorado nada, la gente no compra y cada vez compra menos, no tenemos efectivo en la caja, y hoy se vende un sobre de jugo o medio kilo de carne picada. EL comerciante sostuvo que a nivel nacional dicen que hay mejora, pero, nosotros no la vemos.