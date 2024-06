Paul Mack Cartney y Eric Clapton llegan a argentina fechas y precios de las entradas.

Por Armando Cabral

Rio Grande 11/06/2024.- El ex beatle se presenta en argentina después de 5 años de ausencia, y si bien su trayectoria desde su participación en los 4 de liverpool, no se ha detenido hasta hoy, habiendo formado grupos como Wings, el costo de las entradas para muchos son prácticamente inalcanzables, aunque aun asi, muchos no querrán perderse este espectáculo