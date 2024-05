Otra perlita de la Ley de Bases, el artículo 31 es una puerta a la entrega de patrimonio del estado.

Ley de bases: Ignorancia, ocultamiento y complicidad.

Rio Grande 10/05/2024.- Desde el inicio del debate de la ley de bases, no fueron pocos los traspiés que debió sortear el gobierno para lograr su media sanción en diputados. Después de esa sesión interminable del 30 de abril, comenzaron a aparecer “detalles” que no solo generan suspicacias, sino certezas en cuanto a la intencionalidad del oficialismo a la hora de pedir el voto por capítulos y no por artículos.