Milei y la política del delfín, una pavada y nada, nada, nada.

Milei solo viaja a Estados Unidos o Europa, allí para agravar la situación, solo se reúne con ultraderechistas, negacionistas o impulsores de la guerra, como Donald Trump, ex presidente americano o Georgia Meloni, primera ministra italiana y que demuestra sus contradicciones, ya que se trata de una mujer muy inteligente, que cuenta con un importante apoyo de la sociedad, pero sus reuniones con Milei, ponen en duda el verdadero objetivo de su gestión.

En 5 meses de gestión, Milei solo ha salido tres veces al interior, una durante un temporal en Bahía Blanca, donde no llevó ninguna solución, ridículamente vestido de rescatista, la segunda a Corrientes a una reunión de sus seguidores, donde tampoco tuvo agenda oficial, y la ultima a Tierra del Fuego, para recibir con alfombra roja a la Jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, con el consecuente escandalo y reclamos ante una entrega desmedida de soberanía a un participe de la OTAN, junto con Inglaterra, que tiene una base militar a 600 kilómetros de nuestra costas.

A pesar de esto, Milei y su hermana han estado fuera del pais 26 días, todos esos viajes no han redituado nada a la sociedad argentina, las inversiones que iba a traer, jamás llegaron y ha gastado mas de 2 millones de dólares en pasajes y estadías em hoteles de lujo.

El mandatario, no ha visitado en todo este tiempo, ninguna provincia, de manera oficial, no ha dialogado de manera directa con ningún gobernador, y muy por el contrario, lo menos que ha dicho de los mandatarios provinciales es que “los voy a fundir” o “los voy a mear”, todo esto porque no sale la Ley de Bases y el brutal ajuste que esta perpetrando contra el interior del pais, ya ha provocado un caos social y económico sin antecedentes.

Mientras es cuestionado en España, donde se encuentra ahora, llevando a cabo una agenda privada y no fue recibido por ninguna autoridad ibérica, pero usando el avión presidencial, Milei, se reúne con la peor casta ultraderechista de Europa, con Jean Marie Le Pen, negacionista de la inmigración a Europa, y fundador del partido de ultra derecha francés, Frente Nacional, por ejemplo, y otros dirigentes, como el alemán, con residencia en Chile José Antonio Kats, otro ultra pinochetista, católico y pro militarista que fue candidato a presidente del pais trasandino en la elección que ganó, Gabriel Boric. Katz posicionó al pinochetismo con 27% como la mayor fuerza política de la derecha chilena, no hay mucho mas que agregar al respecto.

El principal anfitrión de Milei será Santiago Abascal es el fundador y líder de VOX, el partido de ultraderecha que cobijará a Javier Milei en España.

En 2013 fundó VOX. La derecha española estuvo tironeada en los tiempos de liderazgo de Mariano Rajoy.

Como se puede apreciar, esto no es ni mas ni menos que el avance de la ultraderecha internacional, donde el mandatario argentino se mueve como pez en el agua y comienza a generar preocupación, ya no solo en la clase media y baja, a la que ha destruido, sino en aquellos países que creyeron en su discurso de campaña y hoy ven con alarma su nivel de improvisación, venganza y resentimiento hacia mas de 30 millones de argentinos sumergidos en la pobreza y números de indicadores económicos que no dan ninguna señal de mejora, ya no en el mediano plazo. En lugares como Tierra del Fuego, 7 de cada diez consumidores no podrán pagar las facturas de gas y eso a 1200 kilómetros de la Antártida, es liza y llanamente abandonar a las personas a su suerte.

Los recortes de Milei, están generando muertes, de enfermos oncológicos, de niños y niñas que asistían a comedores comunitarios que, hoy no reciben alimentos, de discapacitados, electrodependientes, trabajadores del sector privado y estatal que han sido despedidos, jubilados, docentes, policías, y todo aquel que trabajara dignamente en este pais.

No, no hay nada positivo, y si alguien lo ve, por favor, que no los informe.

Armando cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar