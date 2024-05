Martin Pérez se bajó de la interna del PJ: «La prioridad son los problemas de la gente y no la rosca partidaria».

En dialogo con la prensa local, el intendente de Rio Grande sostuvo que no participará de la interna del partido justicialista, porque su prioridad hoy, es solucionar los problemas de la gente en medio de la peor crisis de que se tenga memoria.

El jefe comunal, descartó de plano su participación, dijo que no participará por ningún cargo dentro de la estructura partidaria, «a los que tomen ese camino los respeto, pero no es el camino que hemos decidido afrontar, no voy a participar por ningún cargo dentro del partido justicialista, me voy a ocupar exclusivamente de trabajar en nuestra ciudad, de gestionar los enormes problemas que hoy tiene nuestra sociedad, me reuní con 25 clubes de nuestra ciudad a los que les han llegado facturas de entre 600 mil pesos y un millón de pesos y esa es nuestra preocupación hoy».

«El interés nuestro, no es la interna, ni la rosca partidaria, ni las listas, respeto absolutamente a quienes eligen ese camino, me parece muy bien, pero, no cuente conmigo para eso», puntualizó

Consultado sobre si esto significaba su renuncia al congreso, el intendente, remarcó que «yo tengo mi renuncia presentada y a disposición y si el presidente del partido la quiere que la tome, esta a su disposición»

Finalmente, Pérez aclaró, «nosotros somos peronistas y vamos a trabajar con todos los peronistas que comparten un proyecto de futuro y que entende, como nosotros, que construir una comunidad organizada, realmente es necesario, para nuestras ciudades, para nuestra provincia, a todos aquellos que consideren que Tierra del Fuego puede ser una provincia mejor, superarse a si misma, con esos peronistas, nosotros vamos a seguir construyendo futuro, por supuesto, pero lo que pase en el plano partidario no nos quita el sueño, yo no voy a ser candidato a nada», finalizó.