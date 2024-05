Gustavo Ventura «Es momento de avanzar con las aplicaciones móviles de transporte, es una fuente de trabajo genuina que tenemos que defender»

Nosotros creemos firmemente que se debe permitir, que la modernidad y las aplicaciones funcionen con un Estado presente que acompañe. No se puede tapar el sol con la mano y negar la realidad nos llevó en Ushuaia a lugares de mucho atraso con miradas anacrónicas que no nos gustan como sociedad. La competencia es inevitable en todos los ámbitos y nunca es mala, sino que eleva los standards, mejora el servicio y los precios que recibe el cliente”.

En este sentido, Gustavo Ventura indicó , que les fueron acercados a la Fundación Argentina Desarrolla los proyectos de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de Ushuaia y en la Legislatura que fueron analizados y se acompañarán. Sobre estos proyectos indicó «Vamos a acompañarlos, por que entendemos que los choferes tienen que trabajar con la certeza de que no les van a secuestrar el vehículo y los vecinos que puedan usarlos tranquilamente, queda claro en esos proyectos la mirada que por ejemplo las empresas se instalen y tributen en Tierra del Fuego y que el Estado brinde el marco para que funcionen, por eso vamos a acompañar estos proyectos para legalizar el servicio», aseguró.

Además, consideró que prohibir un servicio no lo hace desaparecer, en este caso crece su uso mes a mes y simplemente lo hacen funcionar en la ilegalidad. Nos reunimos en tres oportunidades con los conductores en Ushuaia y son muchos, Ushuaia cuenta con más de 400 choferes, muchos son taxistas , profesionales de la salud o policías y es una solución para los vecinos y turistas que no ven en el servicio de taxis una solución, los taxistas pueden sumarse a esta nueva alternativa de las apps como pasa en el resto del mundo y no verlo como una competencia sino como una herramienta para ampliar su oferta.” concluyó.

Transporte público colapsado

Así lo definió Ventura, al indicar la situación que los vecinos viven hoy “El sistema de transporte público es obsoleto en nuestra ciudad y carece de normas claras. Contamos con un boleto de $800 impagable, por eso es que muchos vecinos lógicamente optan por aplicaciones de transporte, ya que quedo tan desfasado que el viaje mínimo es de $1.600 o sea dos boletos de colectivo, por ese monto dos vecinos viajan en auto punto a punto y dejan de tomar el colectivo que por otra parte es muy irregular en sus frecuencias y en el estado de las unidades y las garitas. Por otro lado los taxistas cubren servicios que no pueden hacer, como los referentes al turismo, cargando turistas en el puerto y en otros puntos y llevándolos fuera del ejido urbano, esto no solo es ilegal sino que fue una de las razones que hizo desarrollar tan rápido al no contar los vecinos con móviles, ya que estos están afectados al turismo. Nosotros proponemos ordenar estos cuestiones y mirar otros modelos como el de Rio Grande que ni siquiera cuenta con colectivos propios pero el boleto es de $191, hay otra forma de ordenar el transporte público, de un modo moderno, serio e integral, que incluya las nuevas apps y tenga en cuenta las necesidades reales de vecinos y turistas pero sobre todo, haciendo cumplir la ley a todos, no a solo algunos.”