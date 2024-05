El mandatario libertario fue criticado por su par español tras la presentación de su libro en Madrid y en la previa del evento internacional de VOX.

“En España se está reuniendo la internacional ultraderechista. Porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de los derechos de las mujeres, de equiparar la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de la Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista… Eso es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, también en otras partes de Europa”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, cargó contra Javier Milei. Foto: AP

Para la vicepresidenta de España «el de Milei es un gobierno del odio»

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei es un «gobierno del odio».

En su intervención en la jornada «Más que empleo», organizada por Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano, Díaz se expresó sobre la presencia del libertario en su país.

«Estamos como país hastiados de la política del odio, yo defiendo la política de los afectos, un odio inoculado por arriba, no son muchos los generadores de odio pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza, lo que quiere es acabar con los pobres».

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en España

Sábado 18 de mayo

De 12:30 a 17:30 llevará a cabo un encuentro con el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal.

Domingo 19 de mayo

De 8:30 a 13:30 Javier Milei participará y brindará un discurso en el encuentro “Europa Viva 24”.

Lunes 20 de mayo

Regresa a la Argentina.