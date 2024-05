EL INTENDENTE VUOTO INAUGURÓ EL NUEVO CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO MUNICIPAL HUGO LUMBRERAS

Cientos de niños y niñas pertenecientes a distintos clubes de la ciudad disfrutaron junto a sus familias de la inauguración del espacio.

“Hoy desde la gestión municipal estamos cumpliendo con aquella promesa que hicimos a la Liga, a los clubes y a toda nuestra comunidad de llevar adelante la obra del Lumbreras”, remarcó Vuoto, y afirmó que “esta obra es posible gracias a un Estado municipal presente cuando esto no es lo que está sucediendo a nivel nacional”.

Vuoto valoró la figura de Lumbreras, a quien definió como “un destacado dirigente deportivo de Ushuaia y trabajador de nuestra Municipalidad”, y agregó que “en su honor este estadio lleva su nombre y hoy lo reconocemos con este nuevo campo de juego y las obras complementarias”. “Hugo participaba de todas las actividades sociales, culturales y deportivas dedicando mucho tiempo de su vida a esto, desde los años 80 ya insistía y promovía la participación en la liga independiente de fútbol 11 que presidía”, recordó.

El jefe del Ejecutivo municipal resaltó que “estar hoy acá para nosotros es una alegría, en un contexto muy difícil de país que estamos viviendo y poder inaugurar esta obra que viene con esfuerzo del gobierno anterior que era un gobierno que nos acompañaba. Hoy hay un gobierno nacional que se retira y nos cuesta muchísimo hacer frente a las obras, pero aquí estamos, cumpliendo con nuestro compromiso con el deporte, con la Liga en este trabajo en conjunto que vamos a seguir”.

La cancha cuenta con las medidas reglamentarias para partidos de AFA y el césped es homologado por la FIFA. Vuoto mencionó que “aquí hay una inversión de más de 300 millones de pesos con el financiamiento de un Gobierno nacional que ponía en marcha obras públicas, y me refiero claramente al Gobierno anterior, sumado a recursos de la Municipalidad de Ushuaia”, por lo que “con cada contribuyente, con cada vecino y vecina, hemos logrado tener este estadio con un campo de juego de primer nivel”.

“Insisto, mientras hoy el Estado nacional se retira, en Ushuaia seguimos apostando al deporte y a acompañar al vecino”, dijo Vuoto. “En este contexto quiero retomar ese compromiso con la comunidad, renovar ese pacto con la comunidad de seguir acompañándonos en esta etapa tan compleja”.

“Quiero felicitar al equipo del Instituto del Deporte y decir que no nos rindamos, que sigamos para adelante gestionando, que vienen cosas mejores y que vamos a seguir trabajando y cumpliendo con mucho esfuerzo, por el amor que le tenemos a esta ciudad”, expresó sobre el cierre de las palabras inaugurales. “Hoy homenajear a Hugo Lumbreras es una enorme felicidad como fueguino y también quiero agradecer a Ángel Pulgis que forma parte de ese grupo de dirigentes que impulsaron en futbol en la ciudad y es uno de los que tenemos que imitar”.

En lo que fue el primer partido oficial del nuevo campo de juego, Lasserre y Mercantil definieron al campeón absoluto de la temporada 2023/24 de Primera División de la Liga Ushuaiense de Fútbol.