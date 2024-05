Edición 2024 Juegos Deportivos Nacionales, ahora ex Evita, otra tropelía del gobierno nacional

Siempre hemos dicho que la economía es una ciencia social porque abarca a todos los sectores de la sociedad y esta oportunidad, el gobierno nacional, la utiliza en el marco del mas brutal ajuste de que se tenga memoria, para borrar de un plumazo los históricos jugos evita creados hace mas de 60 años.

El fin último de estos juegos que reúnen a jóvenes de todo el pais, es precisamente el encuentro, la comunicación, la posibilidad de mostrar la capacidades deportivas de lo que se conoce como el semillero de cientos de miles de jóvenes que durante una semana mostraban sus habilidades en todas las disciplinas deportivas.

Eso desapareció y junto con el nombre, ahora se llaman «JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES», desaparecen 15 disciplinas, entre ellas el deporte adaptado, una bajeza, moral y ética indescriptible, repudiable e inaceptable desde todo punto de vista.

convencionales

Basquet 5 x 5

Cestóbal

Ciclismo de montaña

Futbol 7mixto

Fútbol 11

Gimnasia de trampolín

Handball

Natación artística

Optimist

Padel

Pelota paleta

Patin artístico

Voley

Windsurf

Adaptado

Bádminton

Futbol 3

Powerlifting

Tenis

Tiro con arco.

Seguramente hoy habrá seguidores políticos que estarán festejando, este recorte económico, también para los chicos y chicas de todo el pais, que iban a participar de esta experiencia histórica, iban a viajar, se iban a encontrar con otros chicos y chicas de los lugares más recónditos del pais, iban a intercambiar historias de vida, cultura, y sobre todo iban a representar a sus provincias, con el orgullo que eso significa,

Ya no pasará, ya no habrá viaje, ni encuentro, ni mar, ni playa, ni nada de todo lo que habían imaginado. que nadie olvide que un 28 de mayo de 2024, un presidente que odia a su pueblo, dejó de lado la esperanza de cientos de miles chicos y chicas de todo el pais y les robó el futuro.

Ya no hay mas Juegos Nacionales Evita, ahora se llaman «juegos deportivos nacionales», un muestra más del totalitarismo, el resentimiento y el odio, ahora también con los chicos, la chicas y el deporte que cada uno practicaba.

La sede de este invento libertario sigue siendo Mar del Plata.

La ciudad de Mar del Plata, tanto por su historia vinculada a la celebración de eventos deportivos de gran magnitud como por las características de infraestructura deportiva y logística con las que cuenta es la mejor alternativa para la celebración de la edición 2024 de los Juegos Deportivos Nacionales

Objetivos y acciones propuestas

◆ Enfocar el evento en Proyección Dakar 2026.

◆ Respetar paridad de género en la mayor cantidad de

disciplinas deportivas.

◆ Considerar los deportes con mayor participación de las

jurisdicciones.

◆ Organización de una única final nacional.

◆ Competencia en 38 deportes y 46 disciplinas deportivas.

◆ Brindar capacitaciones en las distintas disciplinas para

entrenadores, delegados y participantes.

Fecha de los Juegos Deportivos Nacionales

El evento se realizará entre el lunes 4 de noviembre,

momento en que cada delegación provincial arriba a la

ciudad sede y encara el proceso de acreditación y el

sábado 9 de noviembre, día en que se realizan las últimas

competencias y se emprende el regreso de cada una de

ellas a su lugar de origen.

4 al 9 de noviembre de 2024

Plazos y fechas claves

◆ Designación de referentes provinciales en los

próximos 15 días.

◆ Creación de grupo de comunicación vía

WhatsApp una vez confirmados los referentes de

cada jurisdicción.

◆ Reunión técnica nacional virtual: jueves 13 de junio

de 2024. Se enviará enlace a referentes

designados.

◆ Apertura de inscripciones: 30 días previos al

evento.

◆ Cierre de inscripciones 48 hs antes del evento.

Cronograma general del evento

Lunes 4: Arribo de las delegaciones, acreditación, acto

inaugural y reuniones técnicas.

Martes 5: Competencias deportivas, capacitaciones y

actividades de recreación.

Miércoles 6: Competencias deportivas, capacitaciones y

actividades de recreación.

Jueves 7: Competencias deportivas, capacitaciones y

actividades de recreación.

Viernes 8: Competencias deportivas, acto de cierre y

entrega de la copa Juego Limpio.

Sábado 9: Finales de competencias deportivas, cierre del

evento y regreso de las delegaciones.

Algunos datos

◆ 31 deportes convencionales y 7 adaptados en línea con el

criterio Dakar 2026.

◆ 29 instalaciones deportivas distribuidas por toda la ciudad de

Mar del Plata.

◆ 360 participantes por jurisdicción. Más de 8600 participantes

en total.

◆ Las 24 jurisdicciones del país están invitadas.

◆ Un imponente operativo médico y de seguridad para cuidar a

todos.

◆ 6 micros de larga distancia por jurisdicción. Un total de hasta

144 micros arribando a la ciudad de Mar del Plata.

Conformación de cada delegación

DELEGACION JUVENILES MAR DEL PLATA 2024

Convencional

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría Años

Atletismo 10 2 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Atletismo 10 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Bádminton 2 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Bádminton 2 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Básquet 3 vs 3 4 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Básquet 3 vs 3 4 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

BMX Freestyle 1

1

Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

BMX Freestyle 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Boxeo 5 1 Masculino Com. Libre S16* 2008-2007

Boxeo 3 1 Femenino Com. Libre S16* 2008-2007

Conformación de cada delegación

DELEGACION JUVENILES MAR DEL PLATA 2024

Convencional

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría Años

Breaking 1

1

Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Breaking 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Canotaje 2 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Canotaje 2 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Ciclismo 2 2 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Ciclismo 2 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Escalada 1

1

Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Escalada 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Esgrima 1 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Esgrima 1 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Conformación de cada delegación

DELEGACION JUVENILES MAR DEL PLATA 2024

Convencional

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría Años

Freestyle 1

1

Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Freestyle 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Fútsal 10 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Fútsal 10 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Gimnasia Artística 8 3 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Gimnasia Artística 5 3 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Gimnasia Rítmica 5 2 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Handball de playa 8 2 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Handball de playa 8 2 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Hockey 5 8 2 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Hockey 5 8 2 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Conformación de cada delegación

DELEGACION JUVENILES MAR DEL PLATA 2024

Convencional

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría Años

Judo 5 1 Masculino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Judo 5 1 Femenino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Karate 5 1 Masculino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Karate 5 1 Femenino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Levant. Olímpico 5 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Levant. Olímpico 5 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Lucha 6 1 Masculino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Lucha 4 1 Femenino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Natación 5 1 Masculino Com. No Fed S16 2008 o menor

Natación 5 1 Femenino Com. No Fed S16 2008 o menor

Conformación de cada delegación

DELEGACION JUVENILES MAR DEL PLATA 2024

Convencional

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría Años

Patín Carrera 2 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Patín Carrera 2 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Rugby 11 2 Masculino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Rugby 11 2 Femenino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Skate 2

1

Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Skate 2 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Taekwondo 5 1 Masculino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Taekwondo 5 1 Femenino Com. Libre S16* 2008-2009-2010

Tenis 2 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Tenis 2 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Conformación de cada delegación

DELEGACION JUVENILES MAR DEL PLATA 2024

Convencional

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría Años

Tenis de Mesa 3 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Tenis de Mesa 3 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Tiro 1 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Tiro 1 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Tiro con arco 1 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Tiro con arco 1 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Triatlon 1 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Triatlon 1 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Vóleibol de Playa 2 1 Masculino Com. Libre S16 2008 o menor

Vóleibol de Playa 2 1 Femenino Com. Libre S16 2008 o menor

Conformación de cada delegación

DELEGACION ADAPTADOS MAR DEL PLATA 2024

Adaptado

Disciplina Deportistas Acompañantes Rama

Modalidad y

Característica Categoría

Atletismo adaptado 8 4 Mixto Com. Libre S18

Natación adaptada 6 3 Mixto Com. Libre S16

Básquet 3×3 adaptado 4 2 Mixto Com. Libre S16

Boccia 2 2 Mixto Com. Libre S18

Goalball 3 2 Mixto Com. Libre S18

Tenis de Mesa adaptado 3 2 Mixto Com. Libre S18

Vóleibol sentado 3 1 Mixto Com. Libre S18

Conformación de cada delegación

STAFF PROVINCIAL

Función Cantidad

Responsables de Categoría 2

Médicos 5

Jefe Delegación 1

Total Staff 8

TOTALES GENERALES

Evento Por delegación Total

Deporte Adaptado 48 1152

Deporte Convencional 312 7488

Total General 360 8640

Los Juegos Nacionales Evita son una competencia creada en el año 1948 con el objetivo de manifestar la solidaridad y respeto a través del deporte, tanto en deportes individuales como en equipo.

Es una iniciativa impulsada por Eva Perón y el Ministro de Salud Ramón Carrillo. Por primera vez, niñas y niños de todo el país acceden al deporte social y a la salud, a través de revisaciones médicas. Esta edición contó con una gran convocatoria ya que participaron 100.000 chicos y chicas de todo el país.

