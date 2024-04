Video: Stefani y Araujo dos diputados por Tierra del Fuego, conectividad aérea y defensa de los puestos de trabajo en la industria

Por su parte del diputado Araujo, Pj, sostuvo que la ley de bases daña a las empresas instaladas en Tierra del Fuego y estamos ante un constante ataque de economistas externos a esta cámara y apoyados por políticos que en este momento esta ausentes, políticos que en sus discursos de hoy, no solo atacaron a la provincia, sino que se burlaron de la Diputada carolina Yutrovic, mientras hablaba, y este personaje dijo que, no le tenía miedo a nada mientras hablaba. Yo tampoco le tengo miedo a nada, agregó, y no tienen miedo pero no se animan a dar nombres y apellidos y ese apellido es Caputo, remarcó Araujo, yo lo digo porque tengo lo que a ellos les falta, tienen miedo de nombrar el apellido Caputo, porque es pariente del ministro de economía, puntualizó..

En cuanto a la industria instalada, Araujo habló de los 260 mil personas que están peligro a partir de la aprobación de esta ley, la transformación de la matriz productiva y la eliminación de la soberanía energética y la precarización laboral.

«esto es criminal para todos los trabajadores y beneficia a los industriales, por eso voy a votar en contra de esta ley».