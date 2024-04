Que intereses tienen Estados Unidos y el gobierno libertario en Tierra del Fuego

Nuestra provincia, es muy rica en casi todos los aspectos, pero el hecho de que no tenga autonomía económica es un pregunta que todos debemos hacernos, porque después de 33 años de ser provincia, la situación empeora.

Hoy en su peor momento por los recortes del gobierno nacional, la provincia perdió casi 20 mil millones de pesos en concepto de coparticipacion y esa suma pone en jaque gobierno, esto no debería ocurrir, si como vemos mas abajo, la provincia tiene todo para ser autosustentable.

Cuestiones burocráticas, falta de incentivo a la producción de los recursos naturales y la falta de valor agregado a esos productos, como los lavaderos de la nana para desarrollar la industria cosmética a partir de la lanolina. Desarrollo de la industria de muebles y casas a partir de la explotación forestal de Lenga, una madera única en el mundo, existe la infraestructura y de hecho ya se han construido, ¿porque no se impulsa esto?, porque se construyen casas de cemento o departamentos, es una locura.

Lo mismo ocurre con la pesca, estamos en una isla en medio de dos océanos y en Rio Grande, no hay un barco pesquero, en Ushuaia hay uno solo, hablamos de embarcaciones de gran porte, para desarrollar la industria pesquera, y autoabastecernos de este alimento básico.

Porque no se ha construido una destilería, si producimos gas y petróleo para abastecernos, somos apenas 250 mil habitantes, tampoco se pensó en eso, y tambien pasa con la Turba, que se exporta al continente sin industrializar, la energía eólica, porque estamos en uno de los lugares mas ventosos del continente, la energía mareomotriz, tenemos mareas interminables en toda la costa de la isla, entonces qué falta, falta la decisión política de hacerlo, y ya llevamos 6 gestiones de gobierno, algunos con 8 años al frente de ellas, y todo sigue igual, nos ha ganado la burocracia, la falta de compromiso, el personalismo, y la mezquindad, los resultados están a la vista, si nación no manda fondos, hasta corren riesgo los salarios, esto no puede seguir pasando, quizá por esta razón el gobierno nacional y los Estados Unidos, están buscando excusas para entregar esos recursos, porque la provincia no los aprovecha y esas excusas se las estamos dando los fueguinos, nadie más.

Para analizar Tierra del Fuego partimos de que su economía está basada en la extracción de hidrocarburos (gas, sobre todo), el desarrollo de industrias ensambladoras (aprovechando la exención impositiva solo pagan Ingresos Brutos las empresas), la ganadería, la pesca, el turismo, la turba y los bosques.

La extracción de petróleo y sobre todo gas en Tierra del Fuego es por mucho la principal actividad productiva luego de la industria promovida por el sub régimen de la Ley 19.640. Si bien este sector ocupa el segundo lugar de injerencia del Producto Bruto Geográfico (PBG) con un 15,8%, genera sólo 2,6% del empleo privado registrado en la provincia. El 5 por ciento del petróleo y el 20 por ciento del gas argentino provienen de la isla. La explotación de yacimientos petrolíferos y gasíferos está concentrada en el extremo norte de la isla. El centro más importante se concentra en los yacimientos Hydra y Aries, costa afuera, y costa adentro en adyacencias de la bahía San Sebastián. El petróleo extraído se transporta por vía marítima a las destilerías del sector continental argentino y el gas se transporta por gasoductos al continente.

En la actualidad los sectores relacionados con el turismo generan aproximadamente el 15% del empleo privado registrado, según estudios preliminares del área de Economía de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Pero esta actividad representa el 4,2% del PBG, siendo explotados solo el Parque Nacional, la navegación por el Canal Beagle (con observación de la fauna marina) y el paseo por Lago Fagnano/Lago Escondido.

La Industria Manufacturera es la que tiene la que mayor incidencia en la provincia con 37,8% y la que más puestos de trabajo registrados crea de forma directa. Está concentrada en la producción electrónica que está destinada al abastecimiento del mercado interno caracterizada por el ensamblaje de componentes. El 90% del valor agregado de la industria manufacturera está generado por cuatro subsectores, que podemos definir en equipos de radio, TV e informática; Maquinaria y equipos diversos (incluye autopartes); Productos de plástico y Textiles. Durante 2018, por ejemplo, se produjeron 7,9 millones de celulares, 1,1 millones de acondicionadores de aire y 3,3 millones de televisores. Estos cuatro subsectores están representados por más de 50 empresas como Mirgor de Nicolás Caputto, o Newsan cuyo principal impulsor y accionista es Rubén Cherñajovsky.

Con alrededor de 55 fábricas, el 80 por ciento de las industrias de Río Grande y Ushuaia son electrónicas, el 6,8% textiles y el 1,5% de conserva de pescado. Ligado al desarrollo de este polo industrial a partir de 1972, con la aprobación de la ley 19.640 -régimen de promoción industrial que se mantendrá vigente hasta el año 2023-, se favoreció la radicación de industrias, con regalías aduaneras y excepciones del régimen impositivo nacional por hechos, actividades u operaciones que se realizarán en Tierra del Fuego (artículo primero) proceso que fue acompañado por un aumento poblacional importante de la isla. La sanción de la ley 26539 fue un complemento de esta ley que siguió favoreciendo a los empresarios nativos y extranjeros, que se instalen en esta zona austral.

Otros sectores importantes son la pesca, que se concentra en la zona costera de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y la ganadería ovina.

De conjunto, la Economía de la provincia de Tierra del Fuego representa un poco más del 1% del PBI de la Argentina. En la estructura de sus exportaciones, los combustibles y energía representan el 67% y las manufacturas de origen industrial un 33 %. Las manufacturas de origen agropecuario y productos primarios carecen de significación. El principal destino de las exportaciones es Chile (46 %), siguiéndole Brasil (26 %), Estados Unidos (15 %) y China (8 %). El resto (8 %) se distribuye entre varios países.

Ligado a este desarrollo económico de la provincia, surgieron dos grandes centros urbanos, Río Grande y Ushuaia, donde se concentra la mayoría de la población de la isla que según el Censo nacional de 2010 era de 127.205 habitantes. Ese censo daba que en Río Grande vivían 66 475 habitantes y en Ushuaia, 56 593 habitantes. La ciudad de Río Grande concentra el 85% del total de establecimientos industriales de la provincia. Base del desarrollo industrial, concentra más de 40 empresas, de diferentes ramas como textil, plástica, electrónica, automotriz y metalúrgica.

El mercado laboral del aglomerado Ushuaia-Río Grande, es uno de los más importantes de la patagonia sur, con miles de trabajadores industriales, como aspecto distintivo, aunque al igual que en toda Argentina el flagelo de la informalidad laboral, la desocupación y la pobreza afecta a buena parte de la población trabajadora. Las principales fuentes de empleo son la Industria Manufacturera que representa el 21% del empleo total provincial, seguido por la Administración Pública (15,6%), el Comercio mayorista y minorista (13,8%) y el sector de la Enseñanza (9,6%).

“Tierra del Fuego será un polo tecnológico de programación para Argentina y el mundo”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó el potencial que tiene Tierra del Fuego para consolidarse como el polo tecnológico más austral del mundo, y adelantó que en septiembre la provincia será sede del “Primer Encuentro Federal de Economía del Conocimiento” en el marco del Plan Argentina Programa, para impulsar el desarrollo de la industria de la economía del conocimiento. A su vez, Tierra del Fuego busca centralizar la actividad científica que se desarrolla en la Antártida, se busca «posicionar» a la provincia por su «relevancia geoestratégica». Por eso, además del polo científico, se discute trasladar al Instituto Antártico Argentino, hoy en la UNSaM, y la creación de un Polo Logístico.

La relevancia geoestratégica de la isla, ya generó cortocircuitos en la relación del gobierno nacional con EEUU y China, quienes se disputan la instalación del polo logístico, como parte de sus disputas comerciales en todo el mundo. Recordemos que la ubicación de la isla, la posiciona como una ruta de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, además de su cercanía con la Antártida, próximo continente en la mira de conquista y saqueo por las potencias imperialistas y las multinacionales.

Estas disputas abren una crisis en los acuerdos que el gobernador Gustavo Melella había empezado a cerrar con China por una inversión de 50 millones de dólares para construir en Ushuaia un centro de operaciones vinculado a la potencialidad de los recursos naturales para el traslado de mercaderías y la explotación de recursos de ultramar. El ministro de Defensa chino, el general Wei Fenghe, en recientes declaraciones resaltó el interés de empresas estatales de ese país por participar en las licitaciones para construir un Polo Logístico Antártico en Ushuaia. La instalación de este polo conformado con capitales chinos será clave para Beijing en su posicionamiento geopolítico ante el debate mundial que se viene por la explotación de recursos en la Antártida. No por nada la visita del jefe del Comando Sur de EE.UU. quien se mostró interesado en una base en Tierra del Fuego, hacen evidente esta tensión y la crisis y tensiones alrededor de este proyecto, donde el presidente Alberto Fernández, está alineado con EEUU.

Polo turístico y destrucción ambiental, un combo que no falta

Como señalamos al principio, la industria turística es una de las fuentes que genera trabajo, mayormente precario e informal, y recursos en la isla. Pero no escapa a la lógica capitalista que se basa en la búsqueda de la maximización de sus ganancias, aumentando la explotación laboral y destruyendo el medio ambiente en busca de recursos naturales. Esto generó en la isla el deterioro del paisaje debido a la inadecuada localización de actividades, infraestructuras y equipamientos (mezcla, superposición e incompatibilidad de usos). El mal manejo de los recursos naturales y falta de implementación de políticas de protección y conservación que eviten impactos ecológicos irreversibles. La anarquía y superposición de usos en las ciudades, lo cual genera incompatibilidades difíciles de revertir y un alto impacto sobre el paisaje urbano y circundante. La importante demanda insatisfecha de vivienda y de acceso a la tierra urbana, son otros de los problemas que se desarrollan en la isla.

Con información de la izquierda diario y La Licuadoratdf.