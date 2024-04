La Asociación Norte Grande presentó un proyecto de repudio a dichos de Milei e instalación de una base militar.

La Asociación Civil, Social y Cultural Norte Grande

Profundamente preocupada por los recientes comentarios del economista

Javier Milei, en los que ha manifestado su apoyo a la instalación de una base

Americana en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina.

Rechazando enérgicamente la propuesta de Milei, que pone en peligro la

soberanía e integridad territorial de nuestro país y contraviene los principios de

no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Condenando las declaraciones irresponsables del Sr. Milei, que buscan

favorecer intereses extranjeros en detrimento de los intereses nacionales y la

seguridad de la región.

Reafirmando el compromiso de Argentina con la paz, la seguridad y la

cooperación internacional, así como con la defensa de sus fronteras y su

soberanía en el marco del respeto mutuo y la solidaridad entre los Estados.

Instando al gobierno argentino a tomar todas las medidas necesarias para

rechazar la instalación de una base Americana en Ushuaia y a garantizar la

seguridad y el bienestar de su población.

Fundamentos

En primer lugar, Estados Unidos fue quien propició la ocupación de las islas

Malvinas por parte de Inglaterra ellos a consecuencia de que fue el lexicón la

primera en usurpar las islas Malvinas y posteriormente con la anuencia de EE.

UU. e impulsado. En el año 1832 la Clío ocupa las islas Malvinas es decir este

es un antecedente histórico a tener en cuenta porque han sido los propulsores

de que los ingleses tengan las islas Malvinas ha sido justamente Estados

Unidos que ocupo las islas y desalojo a la población que nosotros teníamos

inserta en ese territorio. Cuando desembarco y se instaló el lexicón que

nosotros la expulsamos, posteriormente llego la Clío en el año 1832 propiciada

y auspiciada por EE. UU.

En segundo lugar, Durante el conflicto de Malvinas no solo le brindo apoyo

logístico, sino que además le vendió armas a Inglaterra, sino que fue un socio

directo con el Reino Unido con la guerra.

Y en tercer lugar, con el tema Antártida, el único país que firmo con reserva, no

reconociendo en su integridad el tratado Antártico en el cual se sienta los

derechos que tiene argentina sobre las islas Malvinas, es EE.UU. que lo firma

con reserva porque dice que eventualmente podrían llegar a reclamar intereses

relacionados con la Antártida.

En conclusión con estos tres conceptos, no se puede hablar de que justamente

la presencia de EE. UU. En Ushuaia, particularmente en la construcción e

incidencia de un puerto, nos van a garantizar soberanía exactamente, es todo

lo contrario.

RESOLUCIÓN

La Honorable Legislatura de la provincia de tierra del fuego, Antártida e islas

del atlántico sur, reunidos en sesión ordinaria, expresa su más enérgico

repudio a los dichos irrespetuosos y despectivos hacia nuestro país y su

población por parte del economista Javier Milei.

Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la instalación de

una base militar norteamericana en Ushuaia, considerando que esto atenta

contra la soberanía nacional y pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de la

región.

Por todo lo expuesto, esta Legislatura resuelve:

ARTÍCULO 1°. Repudiar enérgicamente los dichos de Javier Milei y cualquier

otra manifestación que atente contra la dignidad y el honor de nuestro país.

ARTÍCULO 2°. Rechazar la instalación de una base Americana en Ushuaia,

exigiendo al Poder Ejecutivo nacional que tome las medidas necesarias para

evitar su concreción.

ARTÍCULO 3°. Enviar copia de la presente resolución a los Ministerios de

Relaciones Exteriores y Defensa de la República Argentina, a las legislaturas

de todas las provincias del país y a ambas cámaras del Congreso de la Nación,

solicitando su adhesión en igual sentido.

ARTÍCULO 4°. Instar a las respectivas comisiones de Relaciones Exteriores y

Defensa del Congreso de la Nación a tomar cartas en el asunto y realizar las

acciones necesarias para proteger la soberanía nacional y la paz en la región.

Solicitamos a los organismos competentes que tomen las medidas necesarias

para garantizar la seguridad y la independencia de nuestro país, en

concordancia con los principios de no intervención y autodeterminación de los

pueblos.