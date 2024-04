El Gobierno logró la aprobación en general de la ley Bases en Diputados y ahora se discute capítulo por capítulo

Diego Santilli: «Esta ley tiene que servir como punto de inflexión para generar un país distinto»

El diputado nacional del PRO por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli defendió el voto positivo de su bloque al proyecto Bases y consideró que la ley tiene que servir como «punto de inflexión para generar un país distinto».

«Esta ley nos tiene que servir para un punto de inflexión, sobre el cual varias de las reformas que están aquí puestas nos lleven a generar para generar un país distinto. Por eso nuestro bloque va a acompañar nuestra ley y por eso nuestro bloque va a acompañar el bloque fiscal», explicó Santilli durante su alocución.

Al respecto, protestó porque «por primera vez en 40 años de democracia, Diputados no le da la primera ley a un Gobierno y el Senado rebota un DNU».

«Del caos a esta inestabilidad, hay una cierta estabilidad. Pasamos de un agujero fiscal monumental a tener tres meses de superávit fiscal, cosa que no pasaba desde hace 16 años. Pasamos de un Banco Central con reservas negativas a estar equilibrados», destacó.

En esa senda, dijo: «¿Por qué necesitamos esta ley? ¿Quién va a discutir que no necesitamos modernización laboral? Esta ley laboral es del 75, donde no había teléfonos, no había fax, no había robótica, no había inteligencia artificial. Había televisión en blanco y negro.

«Necesitamos una modernización laboral porque el 20% de los trabajadores formales son pobres y porque tenemos que sacar de la informalidad a los trabajadores. Necesitamos una reforma fiscal para terminar con la maraña de más de 150 tributos que tiene este país», concluyó Santilli.