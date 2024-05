Durísimo documento de la CGT local repudiando la política económica de Javier Milei

Compañeros y compañeras presentes, hoy, previo al 1º de mayo, fecha en que conmemoramos el día internacional del trabajador y la trabajadora, nos volvemos a reunir para analizar la situación de los trabajadores de todo el País y particularmente, la situación de los trabajadores de Río Grande.

En este sentido, ratificamos plenamente nuestro documento del 24 de enero del 2024 donde ya repudiábamos en esa fecha las acciones que estaba y está tomando el Gobierno Nacional de Javier Milei en contra de todo el pueblo trabajador; pero con el agravante que este gobierno avanzó más allá de lo pensado contra el Movimiento Obrero y, por esas circunstancias, hoy somos dos millones y medio de trabajadores menos , dado que es la cantidad de despedidos en todos los sectores y en todas las actividades DE TODO EL ÁMBITO NACIONAL.

Ningún sector se salvó del brutal ajuste, la recesión económica, la falta de producción industrial, la paralización absoluta de la obra pública, uno de los motores más importantes para el desarrollo económico, la falta de ventas en los comercios y el control del gobierno sobre las paritarias, no permiten que el consumo crezca en la Argentina. Por el contrario, los trabajadores cada vez tienen menos dinero en sus bolsillos para gastar, perdiendo más del 50% del poder adquisitivo en solo tres meses y todos los compañeros despedidos empiezan a deambular por los organismos sociales que hoy ya no pueden darles respuestas por que el recorte también llegó a esas áreas fundamentales, cerrando cientos y miles de comedores que atendían la carencia y las necesidades de todo un pueblo.

Pero esta realidad que sufrimos parece no ser suficiente para los gobernantes de derecha, estos meses, a pesar del gran paro y movilización del 24 de Enero; a pesar de la gran marcha Universitaria, ambos actos que llenaron de protesta las calles de todo nuestro país, volvieron a presentar en Diputados una nueva ley Ómnibus, que viene a atacar otra vez a la legislación laboral, queriendo eliminar nuestros derechos, aun cuando la justicia declaró la invalidez de todo el Título IV del DNU 70/2023, gracias al amparo presentado por el sector gremial. Fueron los trabajadores quienes pudimos frenar su aplicación inmediata.

Lamentablemente, previo a nuestro 1º de Mayo, intentan empobrecer aún más a nuestro sector, vinieron nuevamente por nuestras indemnizaciones, por la extensión de los períodos de prueba, por el quite de las multas por el empleo no registrado, y, sobre todo, van nuevamente por el impuesto a las ganancias para que los trabajadores tributen con sus salarios, NO EXISTE UNA SOLA MEDIDA A FAVOR DEL OBRERO, AL CONTRARIO, TODAS BENEFICIAN A LOS MÁS GRANDES EMPRESARIOS DE LA ARGENTINA.

Y así, hoy, 142 diputados nacionales, entre ellos, Santiago Pauli y Tito Stefani , quienes dicen defender al pueblo de Tierra del Fuego, votaron en contra de todo el movimiento obrero aprobando todo el capítulo de la reforma laboral que da por tierra con años de conquistas y el control de los que evaden el registro laboral

Pero no les alcanzo a estos personajes con el ataque a los trabajadores, no no, parece que les parecía poco, y por eso también fueron en contra de nuestros adultos mayores, derogando la moratoria que permitía el ingreso de muchos que no llegaban al beneficio por falta de aportes, obligándolos a una jubilación por edad avanzada proporcional a lo que pudieron aportar en sus vidas, otorgando valores miserables para poder subsistir en lo que les queda de vida.

No podemos dejar de lado otra grave situación acaecida en la fecha y que también nos va a afectar a todos, los mismos hijos de puta permitieron autorizar las privatizaciones de empresas del estado muy importantes como aerolíneas argentinas, ferrocarriles y el correo entre otras y todos sabemos cómo terminan estas historias, con el despido masivo de trabajadores que se sumaran a la gran cifra que ya tenemos en las calles por esta crisis a las que nos llevó el gobierno nacional.

Por esto compañeras y compañeros, todos y todas debemos reflexionar en el inicio de la próxima jornada, no existe compañero o compañera que en carne propia o en el cuerpo de algún familiar directo, no haya sufrido algún despido o algún ajuste, y no solo nos pasa en lo laboral, también lo estamos sufriendo a través de los tarifazos en energía, gas y combustibles, en el incremento incontrolable de los alquileres o la gran inflación general, pero sobre todo en la comida que consumimos a diario. Solo existe un grupo selecto de empresarios a los que estos achiques y medidas no los afectan, sino que por el contrario, los benefician.

Es oportuno un llamado urgente a todos los Senadores de nuestra provincia, pero también a los del resto del país para exigir que en la cámara no avance ninguna de estas medidas que flagelan a los que menos tienen; en la marcha Universitaria muchos se hicieron ver y se sacaron fotos con los estudiantes y al otro día no dieron quórum para el tratamiento en la Cámara del presupuesto universitario. Ese tipo de acciones, van en contra del pueblo que los puso en ese lugar, y es por ello que los instamos a todos que presten mucha atención al momento de votar y recuerden su lugar de origen, antes de estar sentados en esas bancas

Hoy, 30 de abril, es una fecha que no podemos olvidar, es la fecha en que los representantes del pueblo en su mayoría, votaron en contra del pueblo mismo, en contra de cada trabajador, en contra de cada jubilado, en contra de cada ama de casa que aspiraba a tener algún beneficio previsional… pero no está todo perdido compañeras y compañeros, nos quedan algunas posibilidades aún, por un lado nos queda el trabajo de hablar con cada uno de los Senadores Nacionales en este tiempo y antes de su tratamiento para que estén al tanto de la realidad que vivimos y por otrolado, no abandonar la lucha, no abandonar la protesta, y sobre todo, no abandonar las calles!!!

Es por todo esto que convocamos a todas las compañeras y compañeros a la unidad, a la marcha, al reclamo y por sobre todo a la defensa de los puestos de trabajo y la recuperación de los perdidos; no va a ser fácil, no va a ser gratis, pero la resistencia comenzó el 24 de enero y hoy debe estar más vigente que nunca. Por eso, para el próximo jueves 9, preparemos un gran paro nacional.

¡LA PATRIA NO SE VENDE Y LOS TRABAJADORES NO NOS ENTREGAMOS!