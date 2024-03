Raul Von Der Thusen «No acompañamos el salvataje de OSEF porque no se pueden seguir poniendo parches»

Como ya es sabido los estados provinciales, ven muy complicados sus estados económicos a partir del brutal recorte que lleva adelante el gobierno nacional, en tal sentido el Dr. Raúl Von Der Thusen, explicó que a comunicación con el gobierno es muy escueta y se encuentran a la espera del trabajo que se pueda dar en las comisiones. Nos pareció que era más importante hacer la sesión, en el mes de marzo se ha sesionado dos veces y eso esta muy bien».

«ahora viene la conformación de comisiones, en el marco de esas comisiones vamos a convocar a los funcionarios del área de finanzas del gobierno de la provincia para que puedan dar un panorama de la situación económica que tiene la provincia y que es un tema que también preocupa a los municipios y esto resiente la prestación de servicios a los vecinos».

En cuanto al parate de la obra pública, Von der Thusen, adelanto que se podría declarar la emergencia en el sector y esto se podría hacer desde la legislatura para ir paliando la situación, aunque aclaró que son parches, que solucionan la cuestión coyuntural pero no el tema de fondo.

EL legislador, señaló que hay provincias que tienen autonomía económica, pero que en Tierra del Fuego, nunca se trabajo en temas estructurales, proyectos que pongan a la provincia en situación de autonomía económica, como para que dentro de 20 o 25 años, podamos decir que no dependemos de los humores de un presidente, un ministro de producción o economía como ya ha ocurrido, dependiendo de si Tierra del Fuego sobrevive o no».

Por último en cuanto a la normativa que apunta a financiar la Obra Social de los Trabajadores Fueguinos, OSEF, sostuvo que «entendemos la situación critica de OSEF, ero no creemos que haya que seguir parchando, sino que hay que tomar una resolucion que solucione de forma definitiva el problema, hicimos propuestas para que no se pueda tocar un recurso que es para la caja y no se destine a otra cosa. También planteamos que no sea utilizado para pagar sueldos y que haya un porcentaje escrito en la ley.Hoy hablan de salvataje, pero hace uno meses hablaban de la mejor obra social y planteamos un plazo corto de 60 días, por entender que después de ese plazo el gobierno debería volver a la legislatura y presentar un programa estructural con los fondos que tiene OSEF».