Pablo Blanco y el escándalo de la merluza negra: «No es un barco pirata, es una pesca pirata»

Blanco señalo en dialogo con Resumen Economico que solicito informes sobre cual fue la injerencia que tuvo el funcionario que termino renunciando, por lo que algo de cierto debe haber en todo esto, para hablar con la gente de pesca para que deje sin efecto las medidas que debían tomar en base a la ley nacional de pesca.

En cuanto a si se trató el sobrino de la Canciller Mondino que presionó al inspector para que permitiera esta maniobra del barco propiedad de un empresario chino instalado en Ushuaia, Blanco dijo que no le importa si es el hijo o el sobrino, oca lo que hay que saber es porque tomo la determinación de permitir que no se cumpla lo que establece la ley nacional de pesca».

Finalmente y respecto de las autoridades provinciales, Blanco informó, que el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, habría solicitado una ampliación del cupo de pesca, pero esto no esta confirmado, y no tuvo oportunidad de hablar con el mandatario fueguino.

«Lo que ha sucedido, es muy grave, agregó, no es un barco pirata, es pirata la pesca, en el barco esta todo bien pero llevó adelante una pesca que no está autorizada, con ejemplares que no cumplian, ni con la edad , ni las medidas y aunque digan que esto fue una casualidad, no es asi»