“Nos han llegado inquietudes respecto a que no se están acreditando los viajes para estudiantes y docentes”, dijo el Concejal Runin

El concejal Federico Runin comentó los motivos de la presentación del pedido de informe que busca obtener información sobre el beneficio del boleto estudiantil y docente.

Al respecto explicó “nos han llegado inquietudes y planteos respecto a que no se están acreditando los viajes, está habiendo una demora importante en ese aspecto, con lo cual estamos trabajando en un pedido de informe en este tema. Principalmente porque ya estamos arrancando la tercer semana de marzo, las clases arrancaron el primero y está habiendo demoras en la transferencia de los créditos para que tanto docentes como estudiantes puedan hacer uso de estos beneficios que estipula la Ordenanza Municipal vigente”.

Luego agregó “la ordenanza estipula 48 viajes para alumnos del nivel inicial, primario, secundario y docentes y 96 viajes para estudiantes universitarios. Con la información que tengamos a partir de ese pedido de informe, si es necesario trabajaremos en la fijación de plazos para poder acceder a estos beneficios en el marco de la ordenanza que hoy rige el tema del boleto estudiantil y docente”.

Consultado sobre el posible aumento del boleto por la quita de subsidios comentó “Un boleto a $1500 sería totalmente abusivo y excesivo, un boleto de esas características sería totalmente injustificable. A mí me tocó estar a cargo del transporte público en la gestión municipal entre 2015 y 2019 y la verdad que hay herramientas para que desde el ejecutivo municipal se pueda hacer el sostenimiento respectivo para que el impacto a la ciudadanía sea el menor posible”.

Por último manifestó “hoy uno está en el Concejo Deliberante y nuestro bloque, cuando ese tema puntual lo traiga el Ejecutivo haremos nuestro aporte, haremos nuestra mirada, en el marco del presupuesto municipal vigente y sobre esa base se abordará el tema, pero me parece que es un tema muy sensible y esa cifra que me dice ($1500), sería extremadamente onerosa para nuestros vecinos y no se podría pagar”.