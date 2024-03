Las falacias de Milei y el ajuste que no es ajuste.

La economía nacional, no se transforma, pasándole los aviones de la flota presidencial a la armada, eso es noticia para los genuflexos, sacar el incentivo docente, o los subsidios al transporte, ya se demostró que a los únicos que les jode la vida es a los pobres porque utilizan ese servicio o porque les reduce el salario a los maestros.

Toda esta parafernalia verbal, como las privatizaciones anunciadas, son mas de lo mismo que hicieron, primero Martínez de OZ, después Menem, Macri y ahora este personaje, ya sabemos cómo resultó, ya pasamos hambre también, ya aumentó la pobreza y el pais quedo en ruinas, con los tres mencionados.

Entonces cual es la razón de todo esto, entregar, como ya lo hicieron antes, el pais en este caso a Estado Unidos, antes lo hacia Massa a China y los países socialistas y eso tampoco estaba bien, un pais se conduce tratando de propender al bien común, no a los que te prestaron plata en la campaña.

Como pueden ver hasta acá ese ajuste de MIlei solo les sirve a los bancos, a los empresarios y a la casta que el integra y ahora preside, es decir su gabinete que esta conformado por macristas del circulo rojo, a los que nada les importan, los jubilados, los trabajadores, las pymes, los autónomos, pequeños comerciantes, emprendedores, monotributistas y todo aquel que produzca.

Milei miente todos los días, y se hunde en su propia mentira, porque no hace lo que debería hacer para sacar de la pobreza a 27 millones de argentinos, hace lo contrario y lo entierra aún más en la miseria.

Dijo que no iba a aumentar impuestos, ¿alguien puede negar esto?, si les aumentó los impuestos a todos los rubros, desde los servicios, hasta los autónomos.

Un informe de UNICEF de hace 4 días señala que 7 de cada 10 niños argentinos son pobres. UNICEF no es la oposición.

No hay crédito para el desarrollo, no hay apoyo a la exportación, no hay incentivo a la industria, no hay discusión en paritarias, no hay concejo social y económico para relevar las economías provinciales, no se respetan as autonomías y se les recortan fondos a las provincias, estipulados por ley, como la coparticipación.

Milei no sale de Buenos Aires, como no sea para reunirse con empresarios como hizo con “Expoagro”, pero no mantiene contacto con dirigentes políticos o gremiales, ni de otro tipo para buscar salidas a la inflación, la devaluación y la emisión que están fundiendo a los argentinos.

Milei dice que, es un demócrata, pero no tiene dialogo con un solo gobernador, diputado o senador de que piense distinto.

Milei miente, cuando dice que no hay déficit fiscal, eso es así porque desde que asumieron no han cumplido con ningún compromiso con organismos internacionales, de hecho, Estándar and Poor hoy ya habla del default de argentina, esta es una calificadora de riesgo que no maneja la oposición.

Milei miente, le quiere hacer creer a la gente que la inflación de 13,4% es un “numerazo”, porque es exactamente el mismo porcentaje de caída del consumo, según el INDEC, en el segundo mes del año. No hay inflación porque los argentinos ya no pueden comprar ni alimentos.

Milei es intolerante, es provocador, esta exaltado, a punto tal de arremeter contra su vice presidenta a menos de 3 meses de haber asumido, algo insólito y que demuestra la precariedad de este gobierno.

Milei miente, cuando dice que el pueblo lo acompaña, esta demostrado que 5,5 de cada 10 argentinos ya se arrepintió de haberlo votado, porque esta mas pobre que hace 3 meses atrás.

Milei miente, cuando dice que en abril las cosas se solucionan los problemas porque el Banco Interamericano de Desarrollo, ya anunció que este, será el único pais que no crecerá en 2024, este es el mismo organismo que no le prestara un solo dólar en los próximos 12 meses.

Entones, y pudiendo seguir ahondando en más temas que son una realidad incontrastable, imposible de disimular, u ocultar, porque esa realidad esta en la calle, en cada rincón, en los chicos sin copa de leche en las escuelas, sin salarios a los docentes, sin trabajo en las industrias, sin ayuda a los indigentes, ajustando jubilaciones, entregando los minerales a empresas extranjeras, permitiendo la anexión de territorios a las islas Malvinas a los Británicos, liberando la venta de tierras a los extranjeros, cual es la medida que va a mejorar la calidad de vida, los ingresos y la recuperación de los salarios.

En síntesis, Milei miente, también cuando dice que quiere la libertad de los argentinos, porque no genera nada mas que ajuste para los argentinos, pobreza, precarización de salarios, quita de derechos a los trabajadores y un monumental empobrecimiento, sin antecedentes para el tiempo que lleva en el gobierno.

Últimos datos, la industria, cayó 12,4% interanual, la metalmecánica 33,4%,

durante la pandemia, en el 2020, la inflación anual (IPC) fue del 36%. La contrapartida era la parálisis económica fruto de la cuarentena

Hoy, el 13,2% de inflación de febrero que festeja el presidente convive con:

📉 una caída de la producción industrial del 12,4%,

📉 de las ventas minoristas que supera el 25%,

📉 una merma en las ventas de los supermercados del 14%,

📉una baja del 22% en los insumos de la construcción,

📉una caída de los aportes a la Seguridad Social superior al 28%,

📉un descenso en los salarios del Sector Privado del 18%,

📉 una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil,

📉 de los haberes jubilatorios del orden del 40% al comenzar marzo.

Este es el resultado de una política que el los 90 entregó el pais, en el 2015, siguió entregándolo y endeudando y ahora esta por rematar esta gestión libertaria. Quien apoye esta política de estado o es un ignorante, o está lleno de odio contra los gobiernos anteriores, en cualquiera de los dos casos, el perjuicio de esta política, también los está afectando y eso irá en aumento, ya les aspiraron los dólares, les comieron los ahorros y ¿ahora qué sigue?

www.lalicuadoratdf.com.ar