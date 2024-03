Isidoro J. M. Aramburú.* Avanza la invasión británica sobre la Nación argentina.

Sin ambages me refiero a la democracia formal surgida luego de la noche

oscura de la dictadura militar, esa que deshonrando el glorioso uniforme

Sanmartiniano, destruyó la industria nacional y endeudó a la Nación para

impedir su desarrollo.

Esa crítica, lejos de todo mezquino interés sectorial, aquí se remitirá

a la falta de patriotismo o mera defección de la dirigencia política

argentina, que desde 1983 de izquierdas a derechas, demorada en peleas

gallináceas, no se ha puesto de acuerdo para un modelo argentino y un

proyecto nacional de desarrollo. Por el contrario cumpliendo sumisa recetas

“sugeridas” por el mundo desarrollado, ha traído dependencia de nuestra

Patria al Poder financiero internacional, demorado su industrialización y

traído desdicha y penuria al Pueblo Argentino.

No lloremos sobre la leche derramada. Vivimos un momento de

quiebre y transición a partir del cuestionamiento al sistema político

económico y financiero que impera hoy en el mundo entero. Asistimos a lo

que algunos pensadores y militares señalan como el paso de la posguerra a

la preguerra y el fin de la unipolaridad. En ese contexto de cambio y

resistencias, violencia y contradicciones, el hombre es puesto a prueba para

que aflore lo mejor de la condición humana, o la más miserable o pérfida

conducta. Por lo tanto el pueblo argentino está ante un momento de

definiciones y decisiones acerca del camino que habremos de elegir para

nuestro destino como Nación y como estirpe criolla.

Una disyuntiva de hierro nos interpela, alinearnos nuevamente con

alguno de los imperios contendientes, copiar su estilo de vida decadente y

materialista y seguir como perros falderos a los que hacen de la industria

de la guerra y la explotación un modo de vida. O, mirándonos a nosotros

mismos preferirnos y volver la mirada a nuestras mejores tradiciones, a la

fe en la confraternidad entre los Pueblos y naciones, a la paz, la familia, la

comunidad organizada y la equidistancia de todo imperialismo.

Sin perder de vista la escalada de la guerra entre EEUU y Europa

contra Rusia y sus aliados, además de la guerra en Medio Oriente, aquí en

esta posición geográfica Suramericana, los argentinos tenemos que sacar la

cabeza escondida debajo de la tierra y asumir con coraje, que en este

alejado lugar del mundo convulsionado donde vivimos, el imperio

Británico a pesar de su actual decrepitud y debilidad y de su participación

en aquella guerra global, persiste en la perpetua invasión de nuestra Patria.

No contento con la usurpación de Malvinas, el resto de las Islas del

Atlántico Sur y su Mar adyacente, en desenfreno colonial insaciable,

después de la reciente visita de Cameron a las Islas, el imperio Británico

expandió su ilícita ocupación del Mar Argentino a través de un

comisionado Kelper que “en nombre de su majestad”, estableció

restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000km2

adicionales del Mar Austral.

Es decir Londres amplió unilateral e ilegítimamente su control sobre

el Mar Argentino con la excusa ecologista de proteger el medio ambiente

porque la pesca de arrastre es contraproducente con el Krill. Es decir

ilegítimamente, pisando del derecho internacional y los tratados vigentes en

la materia, avanza en la política iniciada en 2012 cuando unilateralmente

creó un Área Marítima protegida de más de 1.000.000 de kilómetros

cuadrados en torno a las Georgias.

No somos tontos, el dominio del mar ha sido el instrumento y vía del

imperio británico fuera de Europa y bajo la máscara de protección del

medio ambiente que engaña a los incautos, el Reino unido de Gran Bretaña,

como lo hizo en Chagos en 2010, instrumenta desde hace años en distintas

zonas del globo, esa estrategia blanda de creación de Áreas Marinas

Protegidas sobre mares que no le pertenecen y por lo tanto fuera del marco

legal de la CONVEMAR, con exclusivos fines económicos y militares y

marketing ambientalista.

Lo hace para depredar los recursos naturales argentinos, y para

consolidar y ampliar su dominio colonial con fines de seguir utilizando los

territorios usurpados como base militar, permitiéndole al Imperio y sus

socios internacionales proyectar su poder sobre otras partes del globo, aquí

concretamente sobre el profundo paso interoceánico del Mar de Hoces y el

Sector Antártico Argentino.

Surge evidente que a pesar de las dificultades económicas por el

Brexit entre otras causas, del debilitamiento de su ejército y de aquella

conflagración bélica, el imperio, en desmedro de lo establecido por la ONU

(Res. 31/49) que insta a las dos partes a no adoptar medidas unilaterales,

mueve sus fichas impunemente, allí donde conoce que no habrá respuestas

ni reacción política o militar.

Y entonces nos asalta un interrogante: Si no hay firme y proporcional

respuesta frente a este nuevo atropello a la soberanía nacional ¿Que nos

hace pensar que mañana la invasión no llegará a tierra firme?.

Sin perjuicio del actual y peligroso estado de indefensión, la

República Argentina debe rechazar y denunciar esa provocación exigiendo

su nulidad ante el Foro Internacional con el apoyo del bloque

suramericano. No obstante cabe aclarar que la resistencia y lucha contra el

Imperio poderoso no se gana con papeles y meras declaraciones, porque

esas formalidades tendrán nula efectividad si nuestro País no restaura su

economía su política exterior y sus Fuerzas armadas para fortalecer el

ejercicio de su derecho y soberanía.

Si los argentinos no iniciamos un rápido camino de recuperación

política, económica y militar, ningún mero planteo en el marco del Derecho

Público Internacional ha de conmover el paso firme de Inglaterra hacia la

consolidación de su enclave colonial en la gran porción del territorio y mar

argentino que usurpa, incluido el Sector Antártico que nos pertenece. Por

empezar, si pretendemos revertir esta decrepita situación, aquellas

decisiones conllevan la adopción de una seria política de defensa nacional

con base en la concreta hipótesis de conflicto con Inglaterra y la rápida

restauración operativa y tecnológica de las Fuerzas Armadas.

La República argentina sin demoras debe denunciar y rechazar los

tratados de Madrid I y II, poner fin al vergonzante paraguas de soberanía,

negar todo acuerdo de cooperación logística y económica al Reino Unido

en el Atlántico Sur y retomar el camino de descolonización y recuperación

de la soberanía argentina sobre las Islas del Atlántico Sur y su mar

adyacente señalado por la ONU hace más de medio siglo a través de las

Resoluciones 1514/60 y 2065/65, teniendo como ejemplo la lucha de la

República de Mauricio para recuperar Chagos de manos británicas en un

caso similar resuelto recientemente en el marco de aquel máximo

organismo internacional.

Detrás del estruendo de las bombas lejanas y los escarceos políticos,

tambores de guerra alertan occidente a preparar sus ejércitos en miras a una

eventual guerra franca contra Rusia y su frente aliado en su propio

territorio, de ello no escapa el decadente Reino Unido de Gran Bretaña.

Estamos entonces ante una coyuntura internacional propensa que la

República Argentina debe aprovechar sin pérdidas de tiempo e iniciar la

restauración de toda su potencialidad política y económica con el firme

objetivo de lanzar una ofensiva en todos los frentes para recuperar lo que

nos pertenece por historia, derecho, geológica y geográficamente.

No hablamos de iniciativas belicosas, la República argentina y su

Pueblo es amante de la Paz y ya conocemos que la cúpula militar de la

dictadura al claudicar en la batalla de Malvinas por inoperancia y traición,

finalmente fue funcional a la estrategia del Imperio británico luego de la

crisis del Petróleo (1973) y el informe Shackleton (1976). Entonces, lo que

afirmamos es que Inglaterra solo cede frente a los que teme y se hacen

respetar, y esa es la razón por el que las naciones prudentes y previsoras del

mundo se aferran al viejo y sabio axioma: “si quieres la Paz, prepárate

para la guerra”.

No obstante y sin perjuicio de ese problema que debe revertirse –el

desguace de las fuerzas armadas- la Argentina fabrica satélites, vacunas,

radioisótopos, reactores y plantas nucleares etc., por lo tanto puede volver a

fabricar todo lo que quiera a partir de los formidables recursos naturales y

materia gris de que dispone. La industria del acero, automovilística,

ferroviaria, naval y Fabricaciones Militares deben tener un rol

preponderante en ese camino. Por lo tanto hay que poner punto final al

sistema financiero para la especulación, al endeudamiento externo para la

dependencia, y al Estado bobo que lejos de conducir el proceso de

desarrollo industrial controlando las llaves maestras de la economía para la

grandeza de la Nación, se ha transformado en antro burocrático y cueva de

vagos y cipayos.

Ha llegado el momento en que la República argentina retome la

política industrialista y soberana ejercida hasta 1976 cuando las autopartes

se fabricaban en la república argentina y la pujante industria automotriz

crecía con manufactura y producción de piezas propias, la flota mercante

de ELMA fabricada en astilleros argentinos era la más grande del mundo,

los ferrocarriles del Estado al servicio de la economía armónica de las

provincias y la Nación, comunicaban y daban trabajo y vida productiva a

todos los pueblos de la argentina sin importar su tamaño y ningún barco

colonial navegaba el Mar Argentino sin ser advertido y perseguido por

buques de la armada argentina.

Las nuevas generaciones de jóvenes argentinos deben conocer y

comprender el problema del avance de la invasión colonial expuesto aquí,

que por otro lado es el problema más importante que tiene la Nación

argentina porque es creciente y lesiona la soberanía y por ende avasalla la

independencia política y las condiciones mínimas de progreso y desarrollo

nacional. Ese problema excluyente incumbe al futuro de realización

integral de todos los compatriotas que forman la comunidad argentina sin

exclusión, porque trunca la potenciación de la industria, el agro, la minería

y la pesca.

Quizás, como aquellos criollos que desde las primeras invasiones

inglesas dijeron presente con vos firme frente a los enemigos de toda laya

que se presentaron durante el siglo XIX, legiones renovadas de argentinos

se sientan convocadas políticamente para organizarse en cada una de las

provincias argentinas y asumir el rol patriótico que el trance histórico y la

heredad reclama. En ese caso, la Patria cumplirá su destino de grandeza,

ese que en gran medida atado está a la disposición en beneficio del Pueblo

argentino y no de los invasores, de las formidables riquezas que encierra el

confín austral de la Provincia Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas

del Atlántico Sur, provincia indestructible (arts. 1, 3 y 13 CN) y centro

geográfico de la República Argentina con vértice en el Polo Sur.

Ushuaia, marzo de 2024.-

* Director del Departamento Malvinas y Asuntos del Atlántico Sur de la U.E.J.N. Ex Juez de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur