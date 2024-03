Gracias Vicepresidenta, el Senado rechazó el DNU de Milei pero sigue vigente

Este jueves 13 de marzo la titular del Senado habilitó el debate parlamentario en el recinto que comenzó pasadas las 11 de la mañana. Después de que fracasara el intento de postergar la sesión, el oficialismo intentó torcer la voluntad de los senadores, tanto que en medio del debate hizo circular la nueva versión de la Ley de Bases entre jefes de bloque del Congreso y gobernadores. Además, se suspendió la reunión de gabinete en Casa Rosada tras el supuesto malestar de la dupla presidencial.

19:40 Se vota el DNU con cuatro abstenciones

Después de ocho horas de deliberación, los senadores se prepararon para votar de manera electrónica la validez del DNU de Javier Milei. Tal como anticiparon, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maximiliano Abad se abstuvieron.

19:00 José Mayans: «Milei tiene las facultades mentales alteradas»

El formoseño José Mayans criticó duramente al presidente Milei cuando le tocó hablar en el debate por el DNU. Además, dijo que votará en contra de la medida. «Es de nulidad absoluta por tomar atribuciones que son del Poder Legislativo», dijo.

En otro momento de su alocución, Mayans dijo que Milei «tiene las facultades mentales alteradas», y fue interrumpido por el senador de La Libertad Avanza de su misma provincia, Francisco Paoltroni. «A golpes de puño defendía la reelección indefinida en Formosa, tenemos ley de lemas que es inconstitucional. El senador Mayans no tiene autoridad moral en lo que es hablar de respetar la Constitución porque han sido los primmeros en violarla», señaló Paoltroni.

El legislador amenazó con levantarse de su banca, pero fue contenido por la cordobesa Álvarez Rivero, que le dijo ‘quedate’, mientras que la última palabra la tuvo la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. «Senador Paoltroni, basta», dijo Villarruel mientras Mayans le gritaba «Senador 8%».

18:15 Luis Juez: «Nos agarró al republicanismo​»

El senador del PRO por Córdoba, Luis Juez, cuestionó a los demás legisladores que hablaron de la constitucionalidad o no del DNU. «Ahora somos todos constitucionalistas, republicanos, exégetas de la ley, rigurosos cumplidores del reglamento, gendarmes de la constitución, policía federal de la ley de la Carta Magna de un día para el otro”. “Es un apego constitucional tal que Velez Sarsfield es un nabo y Alberdi está en primer grado».

«Hay una cosa que todavía no queremos aceptar: no podemos exhibir con orgullo un solo indicador mejor que hace 40 años atrás. Ahora aparece un tipo con un discurso horrible, nos roba las banderas diciendo lo que iba a hacer, empieza a hacer lo que dijo en campaña y eso no lo podemos tolerar. Los que antes hacíamos la vista gorda, ahora todos somos rigurosos examinadores de la Constitución», agregó el senador de Córdoba. Además, lamentó que «la intolerancia es parte de la historia argentina” y que “la gente está enojada: no ve que le hayamos resuelto sus problemas».

17:20 Tomó la palabra Martín Lousteau y faltan otros 6 senadores

El senador radical anticipó que votará en contra del DNU por considerarlo «inconstitucional». Fue el único de su bloque en habilitar el tratamiento del decreto de Javier Milei. «Yo voto de acuerdo a mis convicciones, no por una moda», dijo. #Hay que hacer reformas pero no una revolución incierta».

Después de Lousteau, disertarán los presidentes de bloque Lucila Crexell, Juan Carlos Romero, Juliana Di Tullio, José Mayans, Eduardo Vischi y el oficialista Ezequiel Atauche.

Martín Lousteau.

16:30 La abstención de la senadora Vigo, esposa de Schiaretti: «No encuentro un plan

Alejandra Vigo, senadora de Córdoba Unidad Federal, anticipó que se abstendrá al momento de la votación del DNU. La legisladora, que también es esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, había sido duramente criticada por La Libertad Avanza durante el tratamiento de la ley ómnibus.

«Podemos coincidir con el Presidente que muchos aspectos que se incluyen en este DNU son necesarios pero de manera planificada, cosa que no encuentro un plan, porque bajar la inflación, déficit cero son etapas que debe cumplir un plan económico que hasta el día de hoy no está planteado», afirmó.

En esa línea, destacó la necesidad de tener un programa de desarrollo y que Argentina necesita un cambio, pero criticó al presidente Javier Milei por querer «gobernar solo». «Está claro que esas son las cosas que no podemos acompañar en esa actitud, no admite los consensos, y si no admite los consenso mucho menos nos va a bancar hoy el disenso», señaló.

En ese sentido, pidió separar el DNU por temas y consideró desafortunado tratarlo «a libro cerrado. «Voy a solicitar que se me autorice a abstenerme con el voto porque me parece que dado los argumentos que acabo de verter no puedo acompañar ni rechazarlo», concluyó.

15:20 Zimmermann: «El DNU sin lugar a dudas es atípico»

El senador nacional de la UCR por Chaco, Víctor Zimmermann, reconoció que el DNU «es atípico», luego de haber sido uno de los que votó a favor de posponer el tratamiento de la normativa tal como propuso el oficialismo. Destacó que se trata una «extraordinaria oportunidad» para discutir «cuestiones de fondo».

«Este DNU se dicta en el marco de un conjunto de medias económicas y sociales para ver si podemos salir de la difícil situación en la Argentina. Entiendo perfectamente cuál es el rol de la Comisión Bicameral, pero no creo que este DNU simplemente se pueda mirar desde la formas. Nos vamos a perder una extraordinaria oportunidad de debatir cuestiones de fondo y no solamente de forma», dijo el legislador chaqueño.

15:05 «Si permitimos que esto avance, vamos a tener que cerrar el Congreso»

La legisladora Anabel Fernández Sagasti, que abrió el debate por el DNU en el Senado, advirtió contra la «inconstitucionalidad» de la normativa dictada por el presidente Javier Milei. «Si permitimos que esto avance, vamos a tener que cerrar el Congreso», indicó la senadora.

«Desde el bloque de Unión por la Patria vamos a rechazar en pleno el DNU, que es inconstitucional ya que el Ejecutivo se arroga facultades legislativas. Estamos ante un abuso atroz de derecho por parte del Ejecutivo, que muchos del oficialismo deben aprobar aunque les de urticaria», dijo Fernández Sagasti.

14:45 El Senado rechazó postergar el tratamiento del DNU

El Senado rechazó la moción para postergar el tratamiento del DNU por mayoría de 40 votos negativos contra 31 positivos, y a pesar de las quejas de los legisladores libertarios. Entre los miembros de la oposición que rechazaron la moción solicitada por el senador Atauche figuró el radical Martín Lousteau, que votó separado de su bloque.

Luego de que se habilitara el tratamiento del decreto 70/2023 del presidente Javier Milei, comenzaron las disertaciones de los senadores. Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, fue la primera en destacar la «inconstitucionalidad» del DNU.

La votación que habilitó el tratamiento del DNU.

14.30 Comienza tratamiento del DNU

El primero en tomar la palabra fue Ezequiel Atauche (Jujuy – La Libertad Avanza), que solicitó una moción de orden para postergar el tratamiento del DNU por quince días.

«Las cosas hay que hacerlas bien. Es importante tratar el DNU. No se puede patear para adelante», había insistido José Mayans previo a la votación. «Posponer no es modificar el temario», aclaró Guadalupe Tagliaferri (PRO).

13:50 El Senado aprobó acuerdos con China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía

El Senado de la Nación aprobó esta tarde tres acuerdos internacionales con la República Popular de China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. También dio luz verde a la autorización para que el presidente Javier Milei pueda salir de la Argentina durante el 2024.

Los acuerdos con China y Turquía contemplan como eje central la evitar la doble imposición de tributos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión fiscal. El de los Emiratos Árabes se focaliza en la promoción y protección recíproca de inversiones. Este último punto fue rechazado por el kirchnerismo, que sí acompañó los acuerdos de doble imposición.

Victoria Villarruel preside la sesión en el Senado

Además, la Cámara alta sancionó la modificación en la ley de Prevención y Represión del lavado de activos, Financiación del terrorismo y el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

De esta manera, dio luz verde al proyecto que consiguió dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró personalmente para dar impulso a la iniciativa y habló con senadores que tenían dudas sobre el proyecto. La iniciativa, aprobada por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Nueva ley ómnibus y paquete fiscal: quiénes trabajaron y los detalles

13:30 Cómo es la votación para rechazar el DNU en el Senado

El decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei está vigente desde el 29 de diciembre. ¨Para que esta situación cambie, requiere del rechazo del Congreso, que debe tratar y votar artículo por artículo. Para que el Senado lo rechace, es necesario una mayorías simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto a la hora de votar. En el tratamiento del DNU de este jueves, son 69 senadores los presentes.

13:00 El Gobierno circuló un borrador de la ley ómnibus

En medio de las rispideces entre Javier Milei y Victoria Villarruel por el tratamiento del DNU, el Gobierno hizo circular un nuevo proyecto de ley de reforma del estado. El texto, de 269 artículos, fue entregado a los gobernadores y jefes de bloque del Congreso.

La nueva versión de la ley ómnibus presenta de nuevo el pedido de delegación de facultades al Presidente pero por un año, la privatización de empresas, una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones, y una reforma laboral, entre otros puntos.

El primer artículo establece la declaración de la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año», período en el que el presidente Milei tendría facultades especiales.

Adorni aseguró que «no hay ningún tipo de interna» entre Javier Milei y Victoria Villarruel

12:47 Losada y Lewandowski se cruzaron por la crisis narco: «Vive en Nordelta»

La crisis narco que estalló esta semana en Rosario se coló en el debate en el Senado. La senadora Carolina Losada (UCR, Santa Fe) se quejó de que no le hayan dado tratamiento a un proyecto que presentó tiempo atrás para abordar el tema. «Ayudemos a todos los rosarinos a que podamos salir de casa sin mirar a los costados, sin tener pánico cuando viene una moto», expresó.

«Los crímenes del narcoterrorismo nos están cambiando la vida. Ahora se han corrido absolutamente todos los límites. El combate tiene que ser con todo lo que se pueda combatir. Necesitamos vivir tranquilos«, agregó.

Durante su exposición cruzó al senador Lewandowski, coterráneo, por haber sido uno de los que no acompañó sus proyectos.

Lewandowski pidió la palabra y le respondió: «No sé qué problema tienen en Nordelta donde vivís, porque en Rosario vivo desde hace 58 años y he trabajado mucho. No sé si es la senadora que acusaba al gobernador actual de los vínculos con el narco o después se abrazaron y no tuvieron un problema más. Estamos en un momento donde no hay que hacer politiquería barata».

«Decir que no me preocupé por lo que le pasa a los rosarinos… claro. Tengo a mi familia, a mis hijos, vivo yo, viven mis amigos, la gente que me ha representado. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o lugares coquetos de la Argentina. Vivo en Rosario, soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. A algunos les cuesta hablar de política en serio», agregó.

Losada volvió a tomar la palabra y le pidió al senador «que tenga un poco más de respeto por la situación que vivimos los que nos exponemos porque combatimos en serio y nos preocupó desde siempre la situación en Santa Fe». Desmintió vivir en Nordelta y dijo que «si yo cuento el barrio cerrado donde usted vive, lo expongo públicamente ante un peligro que tenemos todos».

12:41 Lousteau criticó a Milei

El senador Martín Lousteau pidió que se integren las comisiones de trabajo y previsión social y de educación y cultura, entre otras cosas, para que se trate la fórmula jubilatoria. «Mientras el presidente se ocupa de las redes, hay un montón de cosas que ocurren en la realidad», dijo.

«Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente han perdido uno de cada cuatro pesos del poder adquisitivo. Además, el presidente dijo en una entrevista que no había que ocuparse de los jubilados porque solo había 15 por ciento de pobreza entre los jubilados«, manifestó.

También se quejó de los recortes a las transferencias universitarias, que motivaron un paro universitario este jueves. «Están transfiriendo menos nominalmente que el año pasado», aseguró.

12:14 Repudios por la crisis narco en Rosario

El senador por Santa Fe de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski, planteó una cuestión de privilegio para referirse a la situación en Rosario. Citó al presidente Milei, que un tiempo atrás dijo que «si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia».

«La mafia se unió contra el Estado y mató a cuatro inocentes en Rosario, entre tantos otros. Hay tiempo en la vida para rectificarse«, dijo el senador. «Las mafias no solamente manejan la venta de drogas, sino que lavan el dinero y atemorizan y extorsionan, y eso es la mafia que hoy está gobernando hace muchos años», añadió.

11:30 Adorni dijo que el comunicado «no fue contra Villarruel»

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo durante su habitual conferencia de prensa que el Gobierno «desconoce por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada y se relacionó con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación». Fue cuando le preguntaron acerca de la comunicación de ayer a la tarde, donde la Oficina del Presidente cuestionó el tratamiento del DNU.

«No hay ninguna interna, pelea o enfrentamiento con la vicepresidente de la Nación. Somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado», afirmó.

El comunicado, explicó, fue contra la «casta política» tal «como lo ha sido siempre». Culpó al periodismo por haber malinterpretado el mensaje y dijo que el diputado José Luis Espert «por ahí no tenía el conocimiento fino» del asunto, a propósito de su puesta en duda sobre las intenciones de la vicepresidenta, durante una entrevista en LN+.

«Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr porque no la hay. Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel», manifestó.

11:10 Comenzó la sesión en el Senado

Con 37 diputados presentes, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dio por comenzada la sesión. Con 37 presentes, la oposición logró el quórum necesario para que comience el debate.

Qué puede pasar con el DNU en el Senado tras el estallido de la bronca entre Milei y Villarruel

En los primeros minutos, varios senadores y senadoras pidieron la palabra para rendir homenajes, entre ellos a la fallecida ex diputada Diana Conti.

10:30 Senador libertario defendió a Villarruel

Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, afirmó esta mañana que «No se puede tener un Congreso parado». Fue luego de que se desatara la interna entre Milei y la vice por la habilitación del tratamiento del DNU. «No se cortó sola», dijo tras los reproches de la Casa Rosada.

«El pedido de sesión especial es porque el DNU todavía no tiene dictamen favorable. Se dará el debate», dijo en AM 750.

10:15 Francos dijo que Villarruel podría haber evitado que se trate el DNU

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció este jueves que en el Gobierno hay malestar con la decisión de la vicepresidenta y titular del Senado. Aseguró que «podría haber evitado» que se trate en la sesión de este jueves.

“No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso«, dijo el funcionario de Casa Rosada.

«El bloque kirchnerista, en un acto claramente opositor y tendiente a debilitar el Gobierno, presiona para poner este punto dentro del temario de la sesión cuando no fue tratado por la bicameral”. “Quienes intentan desestabilizar son los senadores del kirchnerismo», dijo en Radio Rivadavia.

10:00 Comienzan a llegar senadores

La sesión está prevista para las 11 de la mañana y se espera que entrada la tarde se trate el DNU. Es que el temario incluye otros temas que serán tratados en primer lugar, por lo que se descuenta que la sesión tendrá quórum.

Con información de Perfil