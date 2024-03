El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, terrorismo de estado, los que apoyan a los genocidas, están en el poder.

Cronología del golpe de Estado de 1976

Aunque los militares insurrectos no lograron el objetivo, sí consiguieron el desplazamiento del comandante de la Fuerza Aérea , Héctor Fautario, último oficial leal a Isabel Perón y receptor de duras críticas desde el Ejército y la Marina por su vehemente oposición a sus planes represivos, y por no movilizar sus hombres en la lucha contra la guerrilla.

Una de las últimas apariciones públicas de Isabelita fue el 10 de marzo, en un acto en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT). No se llevó respaldo de una cúpula gremial que le había soltado la mano, ni pudo contagiar el entusiasmo que le puso a su discurso: «Veo demasiadas caras tristes. Yo sé que cuando hay que ajustarse el cinturón las caras se ponen tristes. Pero también les digo que no hay que perder el optimismo, porque si no estuviera segura de que vamos a salir adelante no estaría sentada aquí delante de ustedes”, dijo.