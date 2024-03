El ajuste de Milei y caputo ya tiene 25 universidades al borde del cierre, entre ellas la UNTDF y la UTN.

El Gobierno de Javier Milei no da marcha atrás con la decisión de asfixiar hasta el cierre a las universidades nacionales y desde el Consejo Interuniversitario Nacional ya advirtieron (nuevamente) que al menos 25 casas de estudios superiores verán seriamente afectado su funcionamiento si no se revierte la situación presupuestaria.

Salarios, funcionamiento e investigación son los aspectos cruciales. Es que el Gobierno decidió mantener las universidades funcionando en 2024 con los mismos recursos que en 2023, con una inflación de más de 200%. Pero no sólo eso, además no les paga lo que les correspondería de ese presupuesto comprometido.

Todo es parte de la búsqueda del ministro Luis Caputo, y del presidente, Javier Milei, de llegar al déficit 0, algo que le está costando la sustentabilidad a las universidades, pero también a las provincias, a las PyMEs, al CONICET y los demás organismos de ciencia, y al sector productivo en general.

“Las instituciones universitarias miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitieron el 21 de febrero un comunicado desde el Comité Ejecutivo en modalidad ampliada mediante el que se expresa la «situación crítica en las universidades públicas»”, sostienen desde el CIN.

En ese texto se advierte que, «de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas». A partir de este planteo, las casas de estudios reunieron a sus respectivos Consejos Superiores y analizaron el documento.

“Al día de la fecha varías universidades han manifestado públicamente la situación crítica que atraviesan. A continuación presentamos los enlaces hacia sus respectivas publicaciones”, sostienen.

Al borde del cierre:

Universidad Nacional de las Artes

Universidad de Buenos Aires

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional de Chilecito

Universidad Nacional del Comahue

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de General Sarmiento

Universidad Nacional de Hurlingham

Universidad Nacional de La Pampa

Universidad Nacional de Lanús

Universidad Nacional de Luján

Universidad Nacional de Misiones

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Universidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional de Rafaela

Universidad Nacional de Río Negro

Universidad Nacional de San Juan

Universidad Nacional de San Luis

Universidad Nacional de San Martín

Universidad Nacional del Sur

Universidad Tecnológica Nacional

Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Universidad Nacional de Villa María

Comunicados de alerta y paro

Además de las universidades mencionadas, el Consejo Superior de dos gigantes, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de Córdoba (UNC) emitieron mensajes de “alerta y preocupación”.

Así mismo lo hizo la Universidad Tecnológica Nacional, al reclamar al gobierno nacional triplicar el presupuesto. Desde la UTN Bahía Blanca emitieron una resolución en la que advierte “las dificultades operativas que padecen por continuar con los mismos números del año pasado”.

En una reunión con el Consejo Superior de la Universidad, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, sostuvo que “vamos a hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para resguardar todo lo que está en funcionamiento y no dejar de hacer nada. Si no fuera por el esfuerzo, la dedicación y la racionalidad que le imprimimos a los recursos no sería esto posible. Hemos tenido reuniones en diciembre, enero y febrero con las autoridades nacionales de educación pero no hemos tenido certezas aún”.

“Creo que tenemos que insistir con todo lo que venimos haciendo, es momento de plantear con más fuerza en la agenda pública la gravedad del problema”, dijo Bartolacci, y agregó, “estamos trabajando en un proyecto en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional para constituir una Ley Nacional de Presupuesto Universitario, que esperamos poder presentar en el Congreso de la Nación en los próximos meses. No hay universidad que pueda cumplir su misión si no hay salarios dignos para sus trabajadores”.

35% de pérdida salarial

Para Adiuc, el gremio de los docentes universitarios cordobeses “es el recorte salarial más grande de la historia”. Javier Blanco, secretario General del gremio de los docentes universitarios cordobeses, afirmó que “nunca se perdió 35 puntos porcentuales de salario real”.

Por la misma situación, los gremios ya anunciaron un paro para el 14 de marzo.

“Hoy el problema de los sueldos docentes es realmente acuciante. El único aumento salarial que hubo fue del 16 por ciento y fue decretado porque hubo una paritaria que no funcionó”, explicó.

Además afirmó que “los gastos de funcionamiento” de las universidades “tampoco se han actualizado”.

“No sabemos ni cómo empezamos el año. No hay canales de diálogo reales. La enorme inflación que ha licuado ya enormemente los sueldos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Fuente:periferia