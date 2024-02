Tierra del Fuego dio de baja un acuerdo de 16 años para contratar a la aseguradora del amigo de Alberto Fernández

l escándalo de los seguros en el Estado Nacional, por el que Alberto Fernández recibió ayer dos denuncias, se extiende a las provincias. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, gobernada por Gustavo Mellela, dio de baja un contrato de más de 16 años con el banco de la provincia para el gerenciamiento de los seguros para otorgarle el negocio a Héctor Martínez Sosa. Este cambio fue hecho en 2020, pocos meses después de asumir la gestión. LA NACION accedió a los documentos que acreditan este giro en la normativa, firmados por el propio gobernador.

Gustavo Melella y Héctor Martínez Sosa, en una entrega de reconocimiento en 2011

El 8 de junio de 2004, la provincia emitió un decreto mediante el cual se ratificó un acuerdo con el Banco Provincia de Tierra del Fuego (BTF Seguros) en el que se le encomendaba la gestión integral del proceso de concentración de los contratos de seguros, patrimoniales y de personas, incluidas las coberturas de riesgos propios y específicos de la operación cotidiana. Entre sus funciones se encontraban la gestión de operaciones de toda la administración provincias, sus organismos descentralizados y autárquicos.

Designación de Héctor Martínez Sosa como gestor de Tierra del Fuego

El contrato se firmó por tres años, pero se renovó todos los siguientes hasta el 27 de marzo de 2020. Fueron 16 años de manera ininterrumpida. A principios de la gestión de Mellela, se notificó al banco “la voluntad de la administración pública provincial de no proceder a la renovación del convenio”. De esta manera, se trasladaron las competencias a la Oficina Provincial de Compras.

En julio, se firmó un convenio de asesoramiento con Héctor Martínez Sosa y Cia SA. Se comprometió a hacer las tareas que hace unos meses realizaba el banco de la provincia, incluido gestionar ante las compañías de seguros la obtención de cotizaciones, asesorar sobre las coberturas y asistir técnicamente. En los considerandos, se explica que “dada la especificidad técnica de las tareas […]” resultó necesaria la celebración de este contrato con una empresa que tenga experiencia y competencia. Es decir, absorbieron las responsabilidades que antes tenía otra entidad para luego volver a delegarlas.

Baja del contrato de 16 años con el banco provincial fueguino

Unos meses después, en octubre, una nota le encomendó a Martínez Sosa a realizar todas las gestiones ante las compañías de seguro de los organismos de la administración central de la provincia y también de los organismos autárquicos y descentralizados. Entre ellos, se hizo mención a la Agencia Recaudadora Fueguina, la caja provisional para la policía, la caja de previsión social, las direcciones provinciales de energía, obras y servicios sanitarios, puertos y vialidad, la obra social de la provincia, la policía y varios institutos.

LA NACION se comunicó con Melella, que explicó que mientras fue intendente de Rio Grande, echó a Martínez Sosa como gestor de seguros debido a que tuvo un mal desempeño. “Lo saqué porque no teníamos respuesta de la ART, no le daban bolilla a los empleados que tenían un accidente de trabajo. El acompañamiento no era bueno, no atendían”. Consultado al respecto del cambio al llegar a la gobernación, dijo que el banco tenía un buen trabajo pero quería desprenderse del manejo de los seguros, razón por la cual dieron el contrato de baja. Lo contrató a Martínez Sosa porque “no encontró uno mejor”. Aseguró que no tiene una relación personal con él y no tuvo nada que ver el Presidente.

Contrato firmado en 2004 entre la provincia y su banco

La sociedad principal de Martínez Sosa, que lleva su apellido, tiene sede social en Río Grande, Tierra del Fuego. Tiene como domicilios alternativos en Río Gallegos, Santa Cruz, Ushuaia y la Ciudad de Buenos Aires. Se estableció ahí en 1978, seis años después de que la ley 19.640 (aprobada en 1972) excluya de ganancias e IVA a todas las actividades y a todas las personas que se establezcan en la isla. Esos beneficios persisten en la actualidad. Martínez Sosa es el esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero, a quien Fernández involucró ayer en el escándalo de los seguros. Múltiples fuentes aseguran que recibieron llamados de Cantero, que acompañó durante 30 años a Alberto Fernández, para promover en diferentes dependencias públicas la designación de Martínez Sosa como productor de sus seguros

Melella y Martínez Sosa se conocen hace tiempo. Cuando el gobernador era intendente, en 2011, le entregó un reconocimiento por el cuadragésimo aniversario de la firma. Melella, cuando fue gobernador, tuvo una buena relación con el expresidente. En 2022, en medio de la interna del oficialismo, Melella apoyó a Fernández y dijo: “Yo lo veo como candidato a Alberto. Necesitamos que Alberto sea candidato a presidente”. También elogió a Martín Guzmán, exministro de Economía. Fue uno de los pocos gobernadores que se alineó con Fernández.